Trágico accidente en Chapinero, Bogotá, dejó una mujer muerta: se investiga presunta participación de un bus del Sitp que habría abandonado el lugar

Un bus del SITP habría huido tras el choque que dejó una víctima en Bogotá - crédito Infobae Colombia

Una nueva tragedia vial enluta las calles de Bogotá. En la mañana del viernes 19 de junio de 2026 se registró un grave siniestro con fatalidad en la localidad de Chapinero, exactamente en la diagonal 92 con transversal 17, en sentido occidente-oriente, hecho que obligó a realizar cierres viales y generó importantes afectaciones en la movilidad de uno de los sectores más transitados de la capital.

Las autoridades confirmaron que una mujer perdió la vida en medio del accidente, mientras los organismos de emergencia y los equipos de investigación adelantan las labores para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades a Infobae Colombia, la víctima se movilizaba como acompañante en una motocicleta cuando se produjo el siniestro.

Aunque la hipótesis aún está siendo verificada, pues indicaron que van a revisar cámaras de seguridad y otras evidencias técnicas, la versión preliminar apunta a una pérdida de control del vehículo y la colisión con un bus del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá.

PUBLICIDAD

Una mujer murió en un accidente vial en la localidad de Chapinero - crédito Infobae Colombia

“Al parecer, eso es lo que nos dicen, aún no confirmamos porque toca verificar las cámaras. Eso es lo que dice la ciudadanía, es una hipótesis, mientras realizamos la investigación correspondiente. Un señor iba con su acompañante en la moto, se resbalan, pierden el control de la moto y al momento de resbalar iba a pasar un bus del Sitp. Entonces el del Sitp colisiona a la acompañante, pero el Sitp se da a la fuga. La persona que pierde la vida es la acompañante del hombre que iba manejando”, señaló una agente de la Policía en el lugar de los hechos con la que habló Infobae Colombia.

La mujer fallecida fue identificada preliminarmente como Vanessa. Su muerte ha generado conmoción entre los testigos que presenciaron la escena y entre los ciudadanos que transitaban por el sector al momento de la emergencia.

PUBLICIDAD

Mientras avanzaban las labores de atención y el levantamiento judicial del cuerpo, varias personas permanecieron cerca del lugar acompañando al conductor de la motocicleta, que sobrevivió al accidente.

Según relataron testigos, el hombre permaneció durante varios minutos al costado de la vía visiblemente afectado por lo ocurrido. Entre lágrimas y en estado de conmoción, observaba el trabajo de las autoridades mientras recibía apoyo emocional de algunos ciudadanos que se acercaron para brindarle compañía en medio de la tragedia.

PUBLICIDAD

Las autoridades de tránsito desplegaron un amplio operativo en la zona. El Grupo Guía, agentes civiles y unidades de tránsito hicieron presencia en el punto para coordinar los cierres viales y facilitar las labores investigativas.

Así avanza la investigación por la muerte de una mujer tras siniestro vial - crédito Secretaría de Movilidad

De igual manera, se asignó un equipo especializado para esclarecer las circunstancias del siniestro, mientras funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantaban las maniobras judiciales correspondientes.

PUBLICIDAD

“Ya están realizando los respectivos unidades omegas... Ya están realizando levantamiento. Por el momento, se siguen teniendo los desvíos y cierres en los deprimidos y sobre la NQS, evitando vehículos al norte”, confirmaron las autoridades a través de sus canales oficiales de difusión.

Uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores es la posible participación de un bus del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (Sitp), cuyo conductor, según la hipótesis preliminar entregada por ciudadanos, habría abandonado el lugar tras el impacto.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las autoridades insistieron en que esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente y que será necesario revisar registros de cámaras de seguridad, testimonios y demás elementos probatorios para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y establecer eventuales responsabilidades.

El siniestro vial en la localidad de Chapinero dejó cierres y caos vial - crédito Secretaría de Movilidad

Ante esta situación, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas como la autopista Norte y la carrera Séptima para evitar mayores congestiones, mientras concluyen las labores de investigación.

PUBLICIDAD