Presidente de la FIfa, Gianni Infantino, visitará Colombia para asistir a algunos partidos de la Copa América Femenina

Gianni Infantino viajara a Colombia para estar presente en partidos de la Copa América Femenina. REUTERS/Eduardo Munoz

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), el máximo órgano rector del balonpié profesional en el mundo, visitará a Colombia en el marco de la realización de la Copa América Femenina que se adelanta actualmente en las ciudades de Cali, Armenia y Bucaramanga. El presidente de la FIFA estará presente en los encuentros entre Chile vs Bolivia y Ecuador vs Colombia que se llevarán a cabo el domingo 17 de julio en el estadio Olímpico Pascual Guerrero desde las 4 de la tarde.

En un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó el viaje del dirigente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado con el fin de verificar el desarrollo del evento de selecciones más importante del continente, así como reunirse con dirigentes del fútbol y representantes del Gobierno Nacional. La última visita de Infantino al país fue en el 2021, cuando fue invitado por la FCF para estar presente en la inauguración de la sede deportiva ubicada en la ciudad de Barranquilla. “ Esperamos pueda vivir un ambiente de fiesta y celebración alrededor del fútbol femenino ”, expresó el ente rector del fútbol en Colombia

El balance, tras el inicio de la tercera fecha de la Copa América, es positivo en diversos aspectos. Más de 35.000 personas han asistido al estadio Pascual Guerrero en los dos partidos disputados por la selección Colombia. Jugadoras como las de Ecuador han elogiado la organización del evento deportivo y, además, se ha dado pie para otros escenarios como la protesta de las jugadoras ‘cafeteras’ en busca de mejorar las condiciones para el fútbol femenino.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, auguró que el fútbol femenino “va a tener el máximo crecimiento en los próximos diez años”, tras las audiencias del último Mundial, que han superado las de la Super Bowl y de partidos de clasificación para la Copa del Mundo y la Eurocopa masculinas, “El fútbol femenino es el deporte que va a tener el crecimiento máximo en los próximos 10 años. No sé dónde estaré en 10 años, pero analizaremos los números y lo compararemos con cualquier otro deporte masculino y femenino y veremos. No solo ingresos, sino en general”.

Así va la Copa América Femenina tras el inicio de la tercera fecha

El pasado jueves 14 de julio el Grupo A le dio la bienvenida a la tercera jornada de la Copa América Femenina con los partidos entre Paraguay vs Bolivia y Chile vs Ecuador. Paraguay empató en puntos a Colombia tras derrotar 2-0 a Bolivia con los goles de Ramona Martínez (10′) y de Rebeca Melissa Fernández Valiente (71′). Sin embargo, el seleccionado guaraní no superó a Colombia en el primer puesto, en vista de que su diferencia de gol es de +1 frente al +5 de las ‘cafeteras’.

Entre tanto, Ecuador no pudo rebasar a Colombia en lo más alto de la tabla tras caer 2-1 contra Chile luego de los goles convertidos por Camila Sáez (40′), Yenny Andrea Acuña Berrios (76′) y Marthina Aguirre (78′). Las ecuatorianas no pudieron remontar el resultado desfavorable ante las australes y complicaron su puesto tras el gran debut por goleada contra Bolivia.

SEGUIR LEYENDO: