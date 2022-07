Radamel Falcao García apoya la creación de la Primera C en el fútbol colombiano

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Rayo Vallecano - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - January 2, 2022 Rayo Vallecano's Radamel Falcao on the bench before the match REUTERS/Susana Vera

Radamel Falcao García es sin duda alguna uno de los mejores futbolistas que ha dado Colombia. El Tigre es el actual goleador de la selección Colombia, y a sus 36 años aún se mantiene en la élite del fútbol europeo, en el que actualmente hace parte de la plantilla de la plantilla del Rayo Vallecano de España.

Recientemente, el nacido en Santa Marta, concedió una entrevista para el programa El VBar de Caracol Radio en la que habló de varios aspectos de su vida personal como deportiva. Uno de los titulares que dejó Falcao fue su intención de contribuir al crecimiento del fútbol colombiano.

El exjugador del Atlético Madrid ya planea lo que quiere hacer luego de colgar los botines, y una de esas cosas es ayudar a que el balompié cafetero crezca y pueda salir del limbo en el que se encuentra en este momento.

Cabe recordar que Radamel Falcao García ha mostrado su apoyo en varias ocasiones a los deportistas colombianos, como también a los futbolistas de la Liga BetPlay Dimayor a través de su cuenta de Twitter. “Los futbolistas de nuestra liga necesitan ser escuchados como lo somos en otras ligas del mundo. Entre todos podemos construir mejores condiciones laborales para nuestro fútbol”.

En primer lugar, el Tigre manifestó que los jugadores como exfutbolistas deben estar cerca de las organizaciones que rigen el fútbol colombiano y puso como ejemplo en proyecto que está desarrollando la AFA con sus selecciones.

“Soy partidario que los jugadores y exjugadores tienen que estar cerca de la organización de liga y selecciones, algo parecido a lo que ha realizado Argentina y que le dio un salto de calidad que la llevó a tener éxito rápidamente ganando la Copa América”.

“Me lo he planteado, pero tiene que ver con el lugar donde vaya a vivir. Me gustaría aportar desde algún lugar para que el fútbol colombiano siga creciendo, poder darle algo de mi experiencia en Europa”.

Uno de los temas que más ha dado de que hablar en los últimos en el fútbol colombiano es la creación de la Primera C, que tiene varios directivos que se contraponen a esta iniciativa que, según Falcao, haría que el balompié nacional fuera más competitivo.

“Estoy convencido de que es necesario que los jugadores se acerquen a la liga y la selección, que sean escuchados, y entre todos, dirigentes y exjugadores, hacer mejor a nuestro fútbol. Se necesita una Primera C para que sea más competitivo y los clubes no se relajen tanto, para que no se pierdan tantos jugadores en el camino. Son puntos que se necesitan para que nuestro fútbol siga creciendo. Eso hace más profesional al jugador y a los clubes, lo hace más competitivo. Vamos a ver qué pasa una vez que termine mi carrera”.

Un tema obligado para Falcao es el futuro de la selección Colombia tras el nombramiento de Néstor Lorenzo como nuevo timonel del combinado nacional luego del fracaso de Reinaldo Rueda, que no pudo clasificar a la Tricolor a Catar 2022. El ex Manchester United respaldó la llegada del argentino.

“Me parece que es una decisión coherente en el sentido de que estuvo en el proceso de la Selección durante ocho años. Conoce a los futbolistas y el fútbol colombiano. Es una gran persona y creo que puede ayudarnos a conseguir los objetivos. Va a tener jugadores que tienen mucho talento. El tema es que las piezas estén en buen nivel para cuando se necesiten”.

