Juan Cruz Real no descarta el fichaje de Giovanni Moreno por el Junior

Luego de romper el mercado de pases con la contratación del goleador de 35 años Carlos Bacca, que fue presentado el pasado miércoles previo al duelo por la fecha 2 de la Liga BetPlay Dimayor ante Atlético Nacional, al que derrotó 3-1 en un colmado Metropolitano, el Junior de Barranquilla está en busca de más incorporaciones para el pelear por el título del segundo semestre.

Uno de los jugadores que suena para integrar las filas del cuadro Tiburón, es Giovanni Moreno, quien tuvo una polémica salida de Atlético Nacional, con el que consagró campeón del torneo apertura tras derrotar al Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Las directivas del conjunto Verdolaga decidieron no renovar el contrato del ex Racing de Avellaneda luego de las declaraciones en la rueda tras el título en el que dijo que el entrenador, Hernán Darío Herrera, era uno de los técnicos peores pagados del fútbol colombiano.

Una vez se hizo oficial su salida de Nacional, varios clubes se pusieron en contacto con el futbolista de 36 años, entre ellos el Junior de Barranquilla, que se quiere armar hasta los dientes y los hinchas se ilusionan con ver vestido de Rojiblanco a Gio Moreno.

En días pasados, durante una entrevista con Daniel Muñoz, líder de la barra Los del Sur, Gio Moreno declaró que había acercamientos con el onceno barranquillero. “Espero que, si voy al Junior, la gente no me crucifiquen, porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver”.

Luego de la victoria ante Atlético Nacional 3-1 en el Metropolitano, le consultaron al entrenador Juan Cruz Real sobre el posible fichaje de Moreno con el Junior, a lo que el argentino respondió que no tenía conocimiento sobre el tema. “No voy a hablar de supuestos, a mí nadie me ha hablado de ese jugador. Nadie va a negar su calidad, nadie va a negar su jerarquía que tiene. Nadie me ha hablado, debo enfocarme en lo que tengo hoy. Así que pensaremos, si viene y la directiva lo plantea, miraremos”.

No obstante, el estratega del onceno barranquillero manifestó que no descarta otro fichaje para su equipo con el que pueda fortalecer su nómina. “A hoy, para mí, lo más importante son los jugadores que tengo. Estoy contento, siempre estará la puerta abierta para un jugador que pueda sumar, pero hay que analizar varias cosas”

“Lo dije la otra vez, las nóminas más caras no son las mejores. Debemos seguir con humildad, trabajando y obviamente estaremos abierto a posibilidades, pero nadie me lo ha planteado abiertamente”.

De confirmarse el fichaje de Giovanni Moreno por el Junior de Barranquilla, esta sería su tercera camiseta en el fútbol cafetero tras vestir la de Envigado, con el que se dio a conocer en el profesionalismo en 2006. Tras dos años en la Cantera de Héroes, el nacido en Segovia, Antioquia, fichó con Nacional, en el que permaneció entre 2008 y 2010, para luego emigrar al balompié gaucho para jugar con Racing de Avellaneda.

Actualmente, el Junior tiene tres puntos en la liga producto de una derrota y un triunfo, su próxima salida por el campeonato doméstico será ante la Equidad en el estadio de Techo.

