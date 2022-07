Este viernes vence el plazo para el pago del predial en Bogotá con descuento

La Secretaría de Hacienda confirmó que se priorizara la atención de las personas que acudan a cumplir con su obligación tributaria a los SuperCADE Américas, 20 de Julio, Suba y CAD, los cuales tendrán un horario de 7:00 a. m. a 5:30 p. m. . Supercade de Bogotá

La Secretaría de Hacienda de Bogotá informó que este viernes 15 de julio vence el plazo para el pago del impuesto predial con el 10 % de descuento en la capital, por lo que se priorizara la atención de los ciudadanos que acudan a los SuperCade de las Américas, 20 de Julio y Suba, así como del CAD en la carrera 30 con calle 26.

La administración distrital había ampliado los plazos para la realización del pago de estos impuestos con el propósito de que un mayor número de ciudadanos pudiera acogerse al pago de la obligación tributaria con el descuento, el cual se había extendido del 24 de junio a este viernes 15 de julio.

“Nuestro mayor compromiso y objetivo es ayudarles a todos los que quieran pagar con el 10 % de descuento, por eso decidimos ampliar los plazos. Aún tenemos contribuyentes que no han podido obtener la factura porque no contamos con la información completa, como es el caso de predios nuevos y predios sin información del responsable, además de ciudadanos que generaron declaraciones erróneas y no se pudieron acoger al pago por cuotas”, indicó en esa oportunidad el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.

La entidad señaló que las personas que estén interesadas en realizar el pago con descuento de esta obligación tributaria a través de los canales virtuales, deberán contar con el número del CHIP o placa del predio, y debían tener en cuenta los cinco pasos establecidos para el pago en línea.

Para realizar el pago a través de canales digitales, la Secretaría de Hacienda pide seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página oficial de la entidad www.haciendabogota.gov.co y acceder al botón “Descaraga y/o paga Ya”

Seleccionar el tipo de documento y digitar el número de identificación (sin dígito de verificación en el caso del Número de Identificación Tributaria (NIT)

Escribir el CHIP del predio o la placa del vehículo con mayúsculas

Buscar la opción de pago por PSE o crédito con los bancos autorizados

Y por último oprimir el botón de pagar, para cumplir con la obligación tributaria

Por otra parte, la Secretaría Distrital de Hacienda destaca el buen comportamiento de los bogotanos en el pago oportuno de sus impuestos, que es una costumbre en la capital colombiana, ya que usualmente aprovechan las fechas en las que se hace un descuento del 10 %. Pues en lo que va corrido del año ya se logró recaudar el 61 % del total de la meta presupuestada, que son 11 billones de pesos.

La materia tributaria ha sido un polémico tema en Bogotá, ya que a raíz de la renovación del software y la página de la Secretaría de Hacienda, muchos contribuyentes han tenido inconvenientes para conseguir su factura y realizar los pagos. Por esto se han reorganizado en varias ocasiones las fechas del recaudo, con el fin de atender los casos por los cuales las personas no han logrado ponerse al día.

“Ampliamos el plazo únicamente para permitir a más contribuyentes acceder al descuento, en momentos en que el recaudo y el número de predios que ya pagaron supera nuestras expectativas. De hecho, no vemos afectaciones en los ingresos tributarios de la ciudad”, explicó el secretario de hacienda de la ciudad, Juan Mauricio Ramírez.

