Develan el secreto detrás del look de Andrea Serna en el Desafío ‘The Box’

De la mano de su hija, Andrea Serna se fue a paradisíaco lugar de vacaciones luego del ‘Desafío the Box’.

El Desafío ‘The Box’ se encuentra en su etapa final y en los últimos episodios que se han transmitido al aire, algo llamó la atención de los televidentes. Se trata del look de Andrea Serna, pues la presentadora apareció de repente con una larga cabellera trenzada, lo que le dio un aspecto más rudo en este último ciclo de la competencia.

Entre elogios y algunas críticas por el aspecto de Serna, la presentadora recibió cientos de mensajes a través de las redes sociales para que contara el secreto que se esconde detrás de esta imagen, que presentó desde el Desafío a Muerte en el que resultaron eliminados Tarzán y Maleja.

En vista de estos comentarios, la vallecaucana decidió contarle a sus seguidores cómo fue el proceso para el cambio de look, con el que nunca se había visto a la presentadora del Desafío, pues en otras ocasiones, simplemente las trenzas estaban ubicadas en uno de los lados de cabeza.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo dejó ver cómo fue el proceso por el cual Joha, nombre de la estilista, elaboró las trenzas en su cabello. Allí, resaltó el buen trabajo que le realizaron y que sorprendió a sus seguidores, pues no esperaban verla con un look tan atrevido.

El video fue grabado en formato timelapse a través de la cámara de su celular, debido a que el proceso por el cual se ejecutó esta técnica tiene una considerable duración y requirió que la presentadora se armara de paciencia.

A continuación, puede ver las imágenes que compartió Andrea Serna en su cuenta oficial de Instagram, dejando claro que no se trató de una peluca como varios de los internautas llegaron a afirmarlo.

La presentadora compartió las imágenes del extenuante trabajo que realizaron los maquilladores del programa

“Alístate conmigo, para uno los últimos capítulos de The Box, con este peinado cargado de historia, significado y que llevo con mucho respeto, creado por la maravillosa artista @joyjoy_8707 . Querida Joha, gracias por compartir tu talento con nosotros”, fue el texto con el que Andrea Serna acompañó la publicación.

Las imágenes que están en la cuenta oficial de Andrea Serna ya superan las 820.000 reproducciones con cerca de 40.000 likes, además, los seguidores de la presentadora han dejado sus opiniones respecto a esta nueva imagen que luce actualmente en los últimos capítulos del programa que pronto definirá a los vencedores.

Entre los comentarios más destacados están: “te veías preciosa, me hubiera gustado ese look para el desafío de capitanas”; “se ve diferente, pero le queda muy bien”; “wow, te cambiaron hasta las facciones del rostro, te queda muy bien”; “todo te queda tan top”; “sencillamente fantástico, me encantó”; “toda una diva, te quedan muy bien las trenzas”, entre otros.

Qué mitos existen en el Desafío ‘The Box’ sobre sus castigos

A lo largo de los 17 años que El Desafío lleva siendo transmitido en la televisión colombiana, han existido muchos mitos alrededor de los castigos que deben afrontar los participantes del programa. De hecho, Serna contó que, en más de una ocasión, los colombianos se han acercado a preguntarle sí es verdad todo lo que deben vivir los concursantes del programa.

“Me pasa mucho cuando voy por ahí en la calle que se me acerca la gente con mucha curiosidad y me preguntan que si todo lo que sucede aquí en el Desafío es real, si es así de duro como se ve, a lo que siempre contesto, no, es peor”, relató la presentadora.

En compañía de algunos participantes, confesó que sí pueden comer lo que cacen en inmediaciones a sus casas, como sapos o cucarrones, los cuales pueden freír, además, los castigos si se deben cumplir, pero que más de un participante no va con esa mentalidad sino solamente enfocados en lo deportivo.

