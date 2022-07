Cintia Cossio y su esposo denunciaron malos tratos en una lujosa tienda en Europa

Cintia Cossio y Johan López, denunciaron malos tratos en una tienda de lujo en Europa. Foto: Instagram @jhoanlopez

Cintia Cossio se ha convertido en una de las generadoras de contenido para adultos más reconocida en las plataformas digitales, además, es recordada por su participación en el reality Acapulco Shore. Su fama ha estado amparada en el éxito de las publicaciones de Yeferson Cossio, quien constantemente le juega bromas a la paisa, que suman millones de pesos en arreglos de sus carros de lujo.

Además de eso, los hermanos Cossio se han caracterizado por las obras de caridad que realizan con diferentes fundaciones de animales e instituciones educativas que han apoyado con la entrega de insumos tecnológicos para el avance de sus estudios.

Recientemente, la pareja de Cintia Cossio llamó la atención de sus fanáticos en Instagram, luego de que compartiera un inesperado video en el que reflejaba el desplante que les hicieron en una prestigiosa tienda mientras disfrutaban de un recorrido por Bélgica, antes de hacer una presentación en el festival de música electrónica, Tomorrowland.

En el clip, Jhoan López, pareja sentimental de Cintia Cossio, fue el encargado contar la experiencia que tuvieron en uno de los puntos de venta de la prestigiosa marca Gucci, cuando uno de los asistentes se negó a atenderlos por su apariencia.

La primera imagen que compartió el paisa, muestra el momento en el que el vendedor está ubicado detrás de uno de los mostradores e ignora a Cintia, quien le hace algunas preguntas de los productos que allí estaban exhibidos: “Vinimos a Bruselas a una tienda Gucci y este señor no nos quiso atender”, fue lo expresado por el esposo de la creadora de contenido.

López continuó con su explicación y se preguntó cuál sería el motivo por el que las personas que ofrecen este tipo de servicios en tiendas de lujo, se creen con la autoridad de ignorar a quienes allí llegan a comprar los artículos y terminó con la pregunta “¿se imaginan donde la tienda fuera de él?”.

Le puede interesar: “Para el mundo hay futuro si hay verdad”: Francisco de Roux presentó ante la ONU el informe final de la Comisión de la Verdad

Yeferson Cossio, que también estaba con la pareja, decidió ignorar la situación y acompañó a su hermana hasta que terminó de hacer sus compras, mientras tanto, López aseguró que después de lo ocurrido con el asesor, se acercó una mujer bastante amable que si les prestó la ayuda necesaria.

“Llegó una chica súper amable y nos atendió muy bien, y Don Chimbo (el que no quiso atender) está que se mata porque la compra es grande”, agregó la pareja de la influenciadora.

Finalmente, en sus declaraciones la pareja sentimental de Cintia mencionó que no adquirió nada en la prestigiosa tienda, debido a la mala actitud que tuvo el hombre con ellos. En su elección, el joven prefirió sentarse en uno de los espacios al interior del almacén y dirigirse a otro lugar a comprar lo que deseaba.

“Yo no compré ni chim#$% jajaja me dañó el genio este hpt*, así que mejor me voy a comprar a otro lado”, escribió en una última foto.

Aquí puede ver el contenido completo del incómodo momento que vivieron los hermanos Cossio en su paso por Bélgica:

La pareja de la influenciadora compartió las imágenes a través de sus redes sociales

Las reacciones al video que replicó ‘Rechismes’, portal de entretenimiento encargado de seguirle los pasos a las celebridades, donde algunos internautas estuvieron de acuerdo con las declaraciones de Jhoan López, asegurando que no pasa únicamente en ese sitio sino que en otras tiendas similares donde los asesores se limitan a responder donde están ubicadas algunas prendas.

SEGUIR LEYENDO: