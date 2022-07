Shakira enloqueció a sus fanáticos con un video que se viralizó cuando apenas era una niña

Shakira sorprendió a la corta edad de 11 años con su voz y las imágenes se hicieron virales. Shakira. (foto: Marca)

El mundo entero se ha enamorado del movimiento de caderas de Shakira y no es para menos, pues no existe una parte del cuerpo que la cantante no haya logrado dejar estática en cada una de sus presentaciones en vivo, así como en los videos musicales de sus canciones.

La barranquillera se ha convertido en un ícono musical y ejemplo para las mujeres que desean seguir sus pasos de baile, no en vano, es una de las jurados del reality norteamericano Dancing with myself, en el que junto al artista norteamericano Nick Jonas, ha dejado claro que su talento para la danza es inigualable.

Cabe mencionar que gran parte de sus canciones han alcanzado millonarias reproducciones en su canal de YouTube, tanto así que fueron utilizados como parte de la estrategia de lanzamiento de su más reciente éxito ‘Te Felicito’, canción que sus fanáticos interpretaron como una pulla al fin de su relación con el español, Gerard Piqué.

Shakira nació un 2 de febrero de 1977, es hija de William Mebarak y Nidia Ripoll, por lo que tiene ascendencia libanesa y española. En su colegio fue excluida de formar parte del coro escolar por cuenta del tono de su voz, lo que sus profesores ignoraron es que este sería su sello personal a la hora de interpretar sus temas musicales.

Además de su talento para el canto, la colombiana ha destacado también en el baile y muestra de ello, es el más reciente video que circuló en redes sociales en el que se ve a la intérprete de ‘Ojos Así’ a sus once años, participando de un concurso de música y danza, en el que por primera vez decidió presumir su ascendencia árabe.

En aquella ocasión, Shakira dejó ver que su sueño era convertirse en una de las cantantes más exitosas y dejar en alto el nombre de su tierra en cada país que visitara, exponiendo lo mejor de la cultura cafetera con sus incomparables movimientos de cadera. Todo surgió como esperaba y hoy es catalogada como una de las latinas más influyentes en la industria musical.

Aquí puede ver el momento exacto en el que Shakira comenzó su carrera en la industria musical a la edad de 11 años:

Han sido varios los éxitos que ha cosechado la colombiana a lo largo de su carrera, a los 14 años estrenó su primer sencillo musical titulado ‘Magia’, dos años después de haber participado en el concurso de canto de su natal Barranquilla. Cuatro años después, en 1995, se estrenó su segundo sencillo, ¿Dónde estás corazón?, que hizo parte de su álbum Pies Descalzos.

21 años de su éxito ‘Whenever Wherever’

Recientemente, la colombiana compartió en sus redes sociales los pasos de baile que formaron parte de la coreografía que ejecutó en el video de la canción Whenever Wherever (Suerte, en español) y con los cuales dejó claro que sus movimientos pélvicos, 21 años después, siguen intactos.

Para su aparición en las plataformas digitales con las que enseñó los sensuales movimientos del clip, la barranquillera optó por un traje azul eléctrico de dos piezas, explicó paso a paso cómo se mueven las caderas, las piernas y el abdomen.

“Este baile es de movimientos de todo el cuerpo y por supuesto, tus caderas. Vamos a empezar rodándolas así (de arriba hacia abajo). El estómago de afuera hacia adentro y debes moverte como una serpiente. Cuando tu cuerpo mire hacia atrás, las caderas van de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo… Y waka, waka, waka”, describió el baile ‘Shaki’ entre risas.

