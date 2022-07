Perú buscará ir al mundial por el caso del colombiano Byron Castillo

Revive el caso de Byron Castillo de cara al Mundial de Qatar 2022, pero esta vez de la mano de la Selección de Perú.

El conjunto peruano completa un mes de haber perdido el repechaje contra la Selección de Australia de cara al Mundial de Qatar 2022 que se realizará este año a finales de la temporada. El nuevo camino que tomarán los dirigidos por Ricardo Gareca será la apelación a la demanda que interpuso la selección chilena frente al caso del jugador Byron Castillo.

El jugador ecuatoriano ha estado en el lente de todos los medios por cuenta de una demanda que realizó la Selección de Chile asegurando que el deportista tiene nacionalidad colombiana y no ecuatoriana, argumentan que Castillo nació en Tumaco, Nariño, más exactamente. En dicha denuncia señala ‘La Roja’ que se habría hecho una falsificación de documentos del jugador por lo que emitió la queja al máximo ente rector del fútbol.

Sin embargo, la FIFA daría su dictamen a favor de Ecuador y lo ratificaría como uno de los equipos que estarán en el mundial. Chile apeló según dio a conocer el abogado del equipo Eduardo Carlezzo quien dijo “irá hasta las últimas instancias”.

“Estamos seguros de lo que estamos haciendo, sabemos que el jugador nació en Tumaco (Colombia), que sí es muy grave todo lo que sucedió y por lo tanto si requiere de la mano dura de la FIFA”, comentó el abogado.

A esta apelación se mete en la puja porque se analice con más detenimiento la solicitud que ha hecho Chile. La intención será que se descarte del todo a la Selección de Ecuador para el mundial, lo cual podría a los Incas en la 4ta posición con clasificación directa al certamen, mientras que Colombia subiría a la 5ta casilla.

No obstante, a la Selección Chile no le convendría dicho fallo en caso de que resulte a favor de los peruanos, pues en todo caso no asistiría a la competencia al estar en la 7ma posición con 19 puntos. Perú, a través de sus abogados alegan:

“El historial del Sr. Castillo Segura revela graves irregularidades y, sobre todo, muy serias y evidentes dudas sobre su presunta nacionalidad ecuatoriana, que, como bien sabe la FEF, es condición imprescindible para disputar cualquier partido con la selección ecuatoriana”

Desde Chile dieron cuenta de la intención de Perú y en medios de comunicación como La Tercera han comentado: “Perú presentó sus descargos al comité de apelaciones de la FIFA por el caso del lateral ecuatoriano. La federación incaica impugnó la decisión inicial entregada hace unos meses, en la que aseguraba que todo estaba en orden. De paso, solicita que se haga una correcta valoración de las pruebas presentadas en la primera instancia por la Federación de Fútbol de Chile”.

Byron Castillo por su parte parece estar tranquilo y espera a que la apelación solo llegue a feliz término para Ecuador, selección con la que irá al Mundial de Qatar 2022 por ahora, mientras tanto se concentra con su equipo el León de México, con la que deberá tomar ritmo de juego para llegar en las mejores condiciones a la cita mundialista, si es que Perú no logra hacer que se le expulse a la Selección de Ecuador.

