Edwin Cardona tiene luz verde de Racing para fichar por Atlético Nacional

El volante de 29 años quiere volver a vestir la camiseta de Atlético Nacional.

Atlético Nacional, vigente campeón de la Liga BetPlay Dimayor, está en la búsqueda de varios refuerzos para defender el título conseguido en el primer semestre. Por esta razón, el equipo de Hernán Darío Herrera tendría la intención de repatriar al volante Edwin Cardona, actualmente en el fútbol argentino.

De acuerdo con la información suministrada por el periodista argentino Leo Paradizo, Edwin Cardona no la está pasando bien en la Academia, por lo que estaría buscando la manera de abandonar las filas del club argentino que no podría trabas para dejar partir al colombiano.

Asimismo, Leo Paradizo, manifestó en ESPN 12, que el ambiente en Racing no es el más óptimo para Edwin Cardona, que no ve con malos ojos regresar a la escuadra con la que debut como profesional.

“No está cómodo, no se siente a gusto. Hemos dicho hace un par de semanas y me lo han vuelto a ratificar que Cardona es observado de reojo por sus compañeros, no ven un compromiso profesional”.

Racing no se opondría a la salida de Edwin Cardona que quiere regresar a Nacional

“Cardona esta buscando la salida, se quiere ir (...) y esto esta bien visto por los dirigentes de Racing que también admiten que ha sido un error. A eso súmenle un contrato top para el fútbol argentino, es un contrato dentro de los tres primeros de Racing”.

Ante situación, la primera opción para Cardona, según dijo Paradizo, es Atlético Nacional, que quiere contar con los servicios del jugador y su regreso al fútbol colombiano no sería una operación del todo complicada para el Rey de Copas. “Atlético Nacional de Medellín quiere contar con Cardona ahora, van a empezar a negociar, Racing espera una propuesta formal por el colombiano porque hasta aquí de números no se ha hablado”.

Tras su paso por Boca Juniors, en enero Racing hizo un esfuerzo económico para fichar a Edwin Cardona, por pedido expreso de Fernando Gago, con el que compartió camerino en el Xeneize. No obstante, el exMonterrey no ha podido mostrar todo su potencial en los 18 compromisos disputados con la Academia, en donde solo ha marcado 2 goles.

De confirmarse el arribó de Edwin Cardona al cuadro Verdolaga, sería uno de los mejores fichajes del balompié colombiano luego de que el Junior de Barranquilla oficializará a Carlos Bacca este martes. Además, el ex Xolos de Tijuana, sería el reemplazo ideal para Gio Moreno, que dejó las filas del conjunto paisa de manera polémica al no ser renovado por los directivos.

En sus dos etapas con Nacional, Edwin Cardona disputó un total de 118 partidos, con un saldo de 29 goles y 17 asistencias entre 2009 y 2014. Ganó dos títulos de liga, uno en 2011-I y el segundo 2014-I, bajo la conducción de Reinaldo Rueda. También fue campeón con Santa Fe en el primer semestre de 2012 y un año después jugó cedido en el Junior.

Luego de florecer en el balompié cafetero, Cardona emigró al fútbol de México para jugar con el Monterrey en 2014, en el que permaneció durante tres temporadas, luego jugó para el Pachuca y Xolos de Tijuana.

Cabe recordar que Atlético Nacional arrancó la Liga BetPlay Dimayor II con un empate tras igualar a un gol en condición de local ante Cortuluá. Este miércoles el campeón colombiano visitará al Junior en el Metropolitano desde las 8:15 p. m con trasmisión de Win Sports +.

