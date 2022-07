Barras del Atlético Nacional aseguran que no aceptarán un vicepresidente que es hincha de Millonarios

División entre hinchas y dirigentes de Nacional se profundiza por nombramiento de vicepresidente hincha de Millonarios. Crédito: Dimayor - Andres Pote Rios

Una tensa situación se vive en Atlético Nacional pese a haber conseguido la decimo séptima estrella hace menos de mes y volver a gritar campeón tras cinco años de sequía. Esto a raíz del divorcio entre los hinchas y los dirigentes que inició luego de la salida de Giovanni Moreno de la institución por las declaraciones luego del campeonato y que se ahondaron aún más luego del nombramiento de Benjamín Romero como Vicepresidente Ejecutivo.

Pues bien, a través de un documento firmado por las barras Comunidad Verdolaga, Los Del Sur, Pueblo Verdolaga, ADN Verdolaga y Ubanal informaron que se retiraron de la mesa de trabajo articulada llamada ‘Todos Somos Nacional’, allí desde hace cuatro años, según expresan en el documento se reunían el presidente del club, el gerente de comunicaciones, la gerente administrativa, el jefe de seguridad, en ocasiones Francisco Maturana y los firmantes del documento. El fin de esta era mantener un canal de diálogo pacífico, privado y respetuoso para tratar los temas coyunturales que inquietaban a los seguidores de Nacional.

La primera molestia de los hinchas fue la salida de Emilio Gutiérrez de la mesa, pese a que siempre había hecho presencia sin problema alguno. Según ellos, esto respondía a órdenes de superiores con el fin de cortar el contacto directo entre hinchas y dirigentes. Esto decantó otra inconformidad, la presentación de Benjamín Romero como nuevo vicepresidente y el encargado de presidir el espacio ‘Todos Somos Nacional’.

Esto no cayó bien entre los barristas y demás fanáticos de Nacional que firmaron el documento, pues aseguraron que en una investigación previa se evidencia que ha asumido cargos importantes en la Federación Colombiana de Fútbol, Alianza Lima y Millonarios, además demostrando que además ‘conoce del fútbol’ por sus estudios y experiencia, Sin embargo, Romero es abiertamente reconocido como hincha del equipo ‘embajador’. Por lo que consideran que esto va en contravía de la rivalidad histórica entre los clubes y traspasa los “parámetros sagrados” de la filosofía del hincha y del equipo como tal. Aseguran que esto no corresponde a una situación ‘xenofóbica’ sino de identidad con la institución.

En el primer encuentro entre hinchas y vicepresidente, se le consultó sobre la situación mencionada, a lo que Benjamín Romero expuso que su llegada a la institución se dio justamente en el partido 2-2 contra Millonarios, que desde ese momento vive a Atlético Nacional con su alma y el gol de Jarlan Barrera en la final contra Deportes Tolima ha sido el que más ha gritado en toda su vida. Para los seguidores este fue un discurso “ facilista, politiquero y de flautista de Hamelin ”.

Por último, los firmantes de la carta culpan a Benjamín Romero de lo sucedido en el partido ante Cortuluá en donde se celebraba la obtención del título 17 de Atlético Nacional. Pues aseguran que líderes de la barra Los Del Sur no pudieron ingresar por donde habitualmente lo hacen, que a los hijos de Giovanni Moreno no se le permitió inicialmente el ingreso y que vetaron y ordenaron descolgar dos trapos con mensajes en contra de la Organización Ardila Lule. Ante los hechos se le consultó vía WhatsApp al vicepresidente en busca de respuestas y aseguraron que no fue posible contactarlo. Por eso en el documento piden que este dirigente sea retirado inmediatamente de la institución.

En diálogo con el periódico El Colombiano el vicepresidente aseguró que la decisión de Emilio Gutiérrez de abandonar la mesa fue tomada por él mismo, que su único interés es “que al club le vaya bien y que gane en todos los aspectos, deportivos, financieros y administrativos” y que las personas tienen derecho a expresarse pero con “respeto y verdad”.

