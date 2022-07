Rigo elogió a Nairo Quintana, aseguró que la prensa “le da muy duro”

El corredor colombiano elogió a su compatriota luego de la etapa 11 del Tour de Francia. Fotos: Reuters / @UranRigoberto

La etapa 11 del Tour de Francia estuvo cargada de emociones de principio a fin y dio un enorme golpe en la clasificación general, llegando a cambiar al portador del maillot amarillo. La carrera partió desde Albertville y culminó en el Col du Granon Serre Chevalier en un recorrido de 151.7 kilómetros que tuvo un puerto de segunda categoría, uno de primera y dos de fuera de categoría. El último ascenso rompió las piernas de varios corredores, uno de ellos, Tadej Pogacar.

El esloveno aguantó y soportó los múltiples ataques por parte de Roglic y Vingegaard quienes pusieron a prueba al líder de la general, sin embargo, esto pasó factura en Pogacar que no aguantó en los últimos kilómetros y cedió tiempo en la general. Nairo Quintana, por su parte, también fue uno de los grandes protagonistas de la fracción ya que a más de cinco kilómetros de meta atacó, sumó tiempo de diferencia y cruzó la línea de meta en segundo lugar.

Tras culminar la etapa 11 del Tour de Francia el nuevo líder y portador del maillot amarillo es Jonas Vingegaard, en segundo lugar quedó Romain Bardet y en tercero quedó relegado el esloveno Pogacar. Nairo Quintana, quien hizo un gran esfuerzo en la jornada, se ubicó en la quinta posición y está a 02:37″ del líder. La siguiente etapa del Tour de Francia también será clave, pues se correrá entre Briancon y el mítico Alpe D’ Huez, en un recorrido de 165.1 kilómetros y contará con tres puertos fuera de categoría y un final en alto con rampas de hasta 8.1 %.

El corredor colombiano atacó y se metió en el top 5 de la general en el Tour de Francia. Foto: Arkéa-Samsic

“Esperemos que Nairo pueda estar bien adelante porque Martínez ni Rigo ni ‘chimba’ hicieron”

Nairo Quintana dio un gran espectáculo en la etapa 11 del Tour de Francia. Su ataque a más de cinco kilómetros de meta puso a prueba a los mejores, se mantuvo firme y con ritmo fuerte, logrando el objetivo de entrar al top 5. Rigoberto Urán, su compatriota y corredor del EF Education-EasyPost, resaltó lo sucedido en la jornada, elogió su nivel y afirmó que espera que pueda mantenerse adelante.

Tras culminar la etapa, el corredor de Urrao aseguró en entrevista con ESPN que lo hecho por Nairo fue. “excelente, una belleza, Nairo es un corredor que tiene mucha clase, siempre lo ha demostrado, sino que a veces ustedes (la prensa) le dan muy duro por allá, pero Nairo es un corredor que tiene mucha clase y ha estado en el podio del Tour de Francia, ha ganado el Giro y la Vuelta. Esperemos que pueda estar bien adelante porque ni Martínez ni Rigo ‘ni chimba’ hicieron”.

Además resaltó que en las carreras de tres semanas se debe “correr con cabeza fría, nada de emociones. Uno no puede salir detrás de los primeros porque obviamente tienen más power, tienen más agresividad, son más jóvenes, entonces ya a uno con esta edad le toca correr con un poquito más de cabeza. Si uno tiene piernas, esperar un momento para tratar de recuperar. Nairo va bien, ojalá pueda estar muy adelante y ojalá pueda estar en el podio. Nosotros a recuperarnos y a ver qué pasa”

Sobre sus objetivos en la Grande Boucle, el colombiano del EF Education-EasyPost señaló que, “la idea es recuperarnos, obviamente uno no sabe cómo recuperar en carrera, en un Tour de Francia y en los Alpes, pero hay que seguir dándole en forma. Es muy difícil, uno viene con unos objetivos y estos obviamente van cambiando, yo siempre lo digo ‘cuando uno tiene piernas uno puede estar adelante’ pero cuando no, por más que usted quiera y por más que lo intente el cuerpo no le da. Esto es ciclismo y hay que estar siempre al 100 % para poder darle a las etapas”.

