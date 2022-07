Luisa Fernanda W compartió un adelanto de sus próximos lanzamientos musicales

Luisa Fernanda W, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @luisafernandaw

Luisa Fernanda W podría ser sinónimo de versatilidad, la creadora de contenido no solo se ha quedado con el rol de influenciadora, sino que también ha ampliado sus horizontes laborales a otros campos como el musical, por mencionar solo uno de tantos. De este modo, desde hace un bien tiempo que la paisa ha venido estrenando sencillos, si se habla del más reciente, su última canción fue en conjunto con su pareja Pipe Bueno: ‘Vienes o voy’, cuyo estreno fue en febrero pasado.

Empero, entre los múltiples quehaceres musicales que la también empresaria tiene por este tiempo, le figura el lanzamiento de varias canciones más, aunque no ha especificado la fecha de estreneo de cada una, sí ha resaltado que será “pronto”; por lo menos, así lo comentó por estos días desde sus Historias de Instagram.

La influenciadora puso el tema sobre la mesa cuando un seguidor le hizo llegar el interrogante de: “¿Cuál es tu género musical favorito?”. Al respecto, Luisa Fernanda W no respondió concretamente a la pregunta, puesto que no reveló el estilo de música que más disfruta, sin embargo, lo que sí hizo fue compartir unos breves adelantos de sus próximos lanzamientos musicales.

Nueva colaboración con Pipe Bueno: Cover de ‘El último adiós’:

De este modo, empezó por decir: “Esto va a ser un gran spoiler, grabé una cancion con Pipe, un cover mejor dicho, que lo amamos... les voy a spoilear un poquito”; fue así como puso a sonar brevemente su interpretación de ‘El Último Adiós’, tema que Pulina Rubio sacó al mercado a principios de los años 2000. A su vez, sobre la InstaStorie Luisa Fernanda W redactó “pronto”, lo que significaría que su cover con Pipe Bueno estará disponible en poco tiempo y, además, tendrá su respectivo video musical.

Tema en solitario:

Pero más allá de las colaboraciones musicales con su pareja, la creadora de contenido también agregará a su repertorio temas individuales, como es debido. Y, así como compartió un pedazo del cover que prepara de ‘El último adiós’, también puso a sonar su canción en solitario, pero sin ampliar la información sobre el nombre.

“También les voy a hacer un spoiler de una canción que voy a lanzar sola, así que aquí les va el coro de esta cancion, que la amo, también viene pronto. Mejor dicho, es que voy a sacar varias canciones seguiditas”.

Luisa Fernanda W comparte adelantos de sus próximos lanzamienteos musicales

Posteriormente, también resaltó lo muy importante que es la música en su vida, además de destacar que ha estudiado y pulido sus habilidades musicales, por lo que ha notado una mejoría en sí misma.

“... La musica para mí es algo tan bonito, tan serio, que de verdad me he preocupado por aprender, por estar en clases, porque amo la musica desde niña... Todo lo que he sacado hasta ahorita ha sido como un proceso conmigo misma de aprendizaje propio y creánme que me he sorprendido con toda la mejoría que he visto en mí”.

En febrero pasado había hablado de canciones con Danny Marín y Skinny:

No sobra mencionar que, a principios de año la influenciadora había dicho que también sacaría canciones con Danny Marín y Skinny: “Viene una canción yo solita muy pronto, también hice una con Danny Marín en un género que no había hecho jamás y está espectacular y otra con Skinny”.

Es de recordar que, musicalmente Danny Marín se ha desenvuelto como cantante de merengue. Por su parte, Skinny es un cantante urbano.

Luisa Fernanda W habla de sus proyectos musicales a futuro

SEGUIR LEYENDO: