Milena López reveló cuál ha sido su peor tusa: “Siento que él ni siquiera consideraba que éramos novios”

Milena López, presentadora y empresaria colombiana. Foto: Instagram @smilelopez

En algún momento de la vida toda persona pasará por la inevitable tusa y las formas de sobrellevarla son múltiples: hay quienes gustan de salir de fiesta, de pasarse los días viendo películas o leyendo, meditar, ir a terapia, en fin. En el caso de Milena López, el aguardiente fue su compañía en medio de un momento de despecho.

Recientemente la presentadora manizaleña puso sobre la mesa el tema de su peor tusa después de que un usuario le hiciera llegar a sus redes sociales una pregunta sobre el tema. Inmediatamente, la también empresaria tuvo muy claro en su mente aquel trago amargo por el que pasó tiempo atrás, cuando sustuvo una relación sentimental con una persona que vivía en Miami, Estados Unidos.

“Tuve un novio que vivía en Miami y yo me gastaba esta vida y la otra yendo a visitarlo y yo siento que él ni siquiera consideraba que nosotros éramos novios, pero yo me visualizaba mucho en esa relación, yo dije: Ya encontré la persona para mi vida, para casarme”, fueron sus primeras palabras sobre el asunto, expresadas desde sus Historias de Instagram.

Posteriormente, López recordó un viaje que realizó en diciembre a Nueva York (Estados Unidos) con el objetivo de pasar el 31 con su entonces pareja, sin embargo, él nunca apareció y a partir de ahí todo fueron lágrimas, licor y aparentemente mucha rabia, porque la manizaleña hasta se arrancó las pestañas postizas.

Milena López recuerda su peor tusa: “Siento que él ni siquiera consideraba que éramos novios”

“Me acuerdo que una vez quedamos de pasar juntos el 31 de diciembre en Nueva York, era mi primera visita a Nueva York, yo armé un paseo, llevé a mi prima, llevé a una amiga -Lina Polanía- y este man nunca llegó. Ustedes no saben la llorada, una llorada terrible... yo llevaba unas pestañas postizas porque me quería ver divina para él y yo me las arrancaba y tomaba aguardiente y me arrancaba las pestañas. Esto fue, mejor dicho, terrible”.

Milena López no comentó si después de semejante desplante logró ubicar a su pareja para pedir explicaciones o si en ese momento todo simplemente terminó. Tampoco amplió la información sobre la identidad de su exnovio.

Un poco de la vida sentimental de Milena López:

En cuanto al terreno romántico, anteriormente Milena López y Juan Pablo Jaimes (de Wamba) tuvieron una historia sentimental que desembocó en un punto final aproximadamente en 2011. Sin embargo, después Andrés Ardila (empresario) se le pintó en el panorama a la empresaria y su noviazgo se convirtió en matrimonio en 2015.

Un repaso por la carrera televisiva y empresarial de Milena López:

La presentadora ha plasmado su talento al respecto en programas como ‘Muy buenos días’, producción que concluyó definitivamente en 2018. Actualmente, la manizaleña no se desenvuelve en dicho rol en ningún programa televisivo, pero entre sus quehaceres laborales figura lo empresarial, por ejemplo, tiene un hotel cuyo nombre es Nativo Glamping.

