La respuesta de Daniela Legarda a quien criticó las uñas pintadas de su novio

Hoy por hoy, en el mundo del reguetón ha sido muy común ver a los cantantes urbanos con maquillaje, uñas pintadas, peinados exóticos o vistiendo faldas.

Por mencionar algunos ejemplos, el puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin llevan el sello de romper estereotipos, de jugar con su imagen como mejor les parezca sin prestarle atención al que dirán y, de este modo, también consiguen marcar tendencia. Otro representante del género urbano que, en su caso, quiso pintarse las uñas y decorarlas con toques metálicos, fue Matt Paris.

El intérprete de ‘Viernes’, que recién comienza su carrera, llegó con sus uñas decoradas a los MTV MIAW 2022, realizados el pasado domingo 10 de julio. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales no gustaron de que el joven reguetonero se pintara las uñas. De hecho, por estos días alguien le hizo llegar al Instagram de Daniela Legarda -pareja del cantante- el siguiente comentario: “No crees que tu novio sería aún mas guapo sin hacer eso con sus uñas”.

Enseguida, la creadora de contenido publicó una imagen en la que se le ve posar con Paris en sus respectivos looks para los MTV MIAW 2022, y dio cuenta con su respuesta de que arreglarse las uñas no es algo exclusivo de las mujeres y que ella gusta de su pareja de cualquier forma.

“A mí me gusta con o sin. Hay tantas maneras de expresarnos, y hacernos las uñas y el pelo no es solo para las mujeres. Si a nosotras nos hace sentir mejor, ¿por qué a los hombres no les puede?”, contestó Legarda desde sus Historias en Instagram.

¿Cuánto tiempo llevan de novios Daniela Legarda y Matt Paris?:

Es de mencionar que, Daniela Legarda y Matt Paris llevan más de un año de historia sentimental, su primer aniversario de novios lo celebraron en diciembre de 2021.

Por otro lado, la influenciadora no es ajena al mundo de la música, puesto que ha estrenado algunas canciones tanto en solitario como de manera colaborativa.

Daniela Legarda, hermana de Fabio y María Legarda:

No hay que dejar por fuera que la intérprete de ‘Imaginando’ es hermana de Fabio Legarda (influenciador y cantante urbano fallecido en 2019), además de María Legarda, quien también se desenvuelve como creadora de contenido. De hecho, además de recibir preguntas sobre las uñas de su pareja, Daniela también fue interrogada sobre su hermana.

“¿Alguna vez tú y María se han enojado al punto de que no se hablen?”, le preguntaron. Ante el panorama planteado, la joven respondió que no se dejan de hablar por mucho rato, pero destacó que han estado al borde de los puños sin ahondar en detalles.

“¡Al punto de no hablar no! Siempre nos perdonamos en máximo 30 minutos, pero al punto de puños sí”, escribió seguido de un emoticón llorando de risa.

