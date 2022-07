MasterChef Celebrity: Maleja Restrepo reveló detalles del detrás de cámaras de la final del reality gastronómico

Maleja Restrepo, actriz y presentadora colombiana. Foto: Instagram @maleja_restrepo

Tres días han pasado desde que se puso en marcha la final de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022) y todavía la audiencia colombiana no ha podido conocer al ganador entre Ramiro Meneses (actor y director), Carlos Báez (actor), Chicho Arias (comediante) y Tatán Mejía (motociclista).

La última etapa del reality culinario ha sido extensa, para empezar, el sábado 9 de julio el programa estuvo enfocado en recibir la visita de los exparticipantes de esta entrega, quienes están presentes durante el desarrollo de este reto final entre los últimos cuatro cocineros que lograron mantenerse en pie para disputarse el triunfo. A su vez, en dicho episodio, también se recibieron a los familiares y amigos cercanos de los finalistas.

Posteriormente, el domingo 10 de julio -que se pensaba sería el último capítulo de la producción- se presentaron los mejores y más tensos momentos que Meneses, Mejía, Arias y Báez tuvieron a lo largo y ancho de la competencia. Más adelante, los jurados -Nicolas De Zubiría, Jorge Rausch y el chileno Christopher Carpentier- explicaron cómo sería el reto gastronómico que debían desarrollar los finalistas, quienes procedieron a comenzar con su trabajo.

Ya para el lunes 11 de julio, todo estuvo centrado en verlos presentar algunos de los platos: entrada fría, entrada caliente y plato fuerte. Sin embargo, una vez más todo quedó en suspenso y se espera que este martes 12 de julio ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022) concluya definitivamente, solo queda ver la presentación de los postres y que el jurado revele al ganador.

Ahora, mientras todo esto ha sido presentado ante el público, por estos días Maleja Restrepo -esposa de Tatán Mejía- y quien estuvo como invitada a la final para ver a su pareja luchar por el premio, compartió un detrás de cámaras sobre estos úiltimos episodios.

De este modo, se conoció uno que otro detalle de lo que pasó mientras se rodaba la recta final del programa. Para comenzar, la actriz presentó a los acompañantes del motociclista, que además de ella, incluyeron a sus hijas en común: Guadalupe y Macarena, además de la madre del manizaleño y Variel Sánchez, actor que es amigo de la familia y que en el pasado participó en ‘MasterChef Celebrity’.

Restrepo también tuvo un cómico encuentro con Aida Morales (exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2022) diciéndole con humor: “Ya que dio pico, entonces que cuide a la niña...”; solicitándole que le cuidara a su hija Guadalupe tras recordarle el pico que le dio a Tatán Mejía en uno de los episodios del reality.

Al escuchar esto, Aida Bossa (otra exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2022) agregó cómicamente: “El compromiso es completo”.

Y, además de mostrar a algunas de las celebridades que se desenvolvieron como participantes en esta temporada del programa, Maleja Restrepo también compartió brevemente con algunos de los miembros de producción, a quienes se les vio nerviosos y concentrados en su trabajo. Por otro lado, tampoco pudo faltar una charla con Claudia Bahamón, presentadora del formato.

“Nos sentimos muy orgullosos de nuestro Tatán... qué mente tan brillante que tiene, me sorprendió muchísimo y me gustó poder acompañarlo como en esos momentos tan difíciles porque a él se le nota mucho lo competitivo que es, cómo maneja la mente de una manera demasiado brillante para lograr sus objetivos”, comentó la neivana sobre la participación del motociclista.

Se grabaron cuatro finales de MasterChef Celebrity:

Hay mucha expectativa respecto del famoso que logre salir como ganador en esta entrega, sin embargo, aunque el reality ya fue grabado en su totalidad, ni siquiera los participantes tienen conocimiento del triunfador, en vista de que se filmaron cuatro finales.

Maleja Restrepo habló sobre este tema después de que un usuario le hiciera llegar la siguiente pregunta a sus redes sociales: “No entiendo por qué dicen que no saben el resultado... ¿acaso eso ya no está grabado? o ¿es solo porque lógicamente no pueden hacer spoiler?”.

De este modo, la también actriz explicó: “Al igual que todos los televidentes, nosotros vamos a conocer al ganador hoy mientras se transmnite el capítulo, ¿por qué? porque se graban cuatro finales (la de Carlos, la de Ramiro, la de Tatán y la de Chicho) ¿por qué lo hacen así?, precisamente para que no se filtre el ganador y nos tengan así como estamos con la sufridera”.

Maleja Restrepo habla de la final de MasterChef Celebrity Colombia 2022. Foto: Historias de Instagram @maleja_restrepo

