“Así es la vida, agridulce. Vamos viviendo un equilibrio entre ver lo bueno y lo malo, para no aburrirnos”: Soy Emilia habla de su segundo disco

Soy Emilia

“En la vida no puedes tenerlo todo”, comenta Juanita Carvajal al hablar de la cantidad de altibajos que se viven a diario en la ‘montaña rusa’, dice ella, que llamamos existencia. Un conjunto de experiencias llenas de color y texturas que hacen de la vida un factor en constante movimiento, lleno de matices, o como lo diría la cantante colombiana, una experiencia ‘agridulce’. Fue esa palabra, justamente, la que escogió para titular su segundo disco, el que viene promocionando por estos días. En una charla con Infobae, ‘Soy Emilia’, como se hace llamar Carvajal, dentro de la industria, reveló detalles de su nueva entrega.

Son en total ocho canciones las que componen a ‘Agridulce’, compilado de canciones que está disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 8 de julio. Casi una decena de pistas en la que comparte lo que fueron sus días durante la pandemia, época en la que se dedicó a tomarse el tiempo para pensar, estudiar y replantear sus siguientes movimientos. “No es fácil, ¿sabes? Estamos en un proceso de lanzar cosas constantemente para estar todo el tiempo aliado con el público. Cuando vas cerrando uno (disco) tienes que ir pensando en qué viene luego. Dentro de la construcción de ‘Agridulce’ hubo muchas cosas”, destacó en su conversación con este medio.

Mientras desarrollaba su segundo disco, estrenó dos sencillos y dos EP que fueron el resultado del sentimiento no querer lanzar su álbum completo durante la emergencia sanitaria declarada por la llegada de la pandemia de coronavirus al país. “Retrocedí trabajo unos años. Me dediqué a estos dos EP que tuvieron un sonido más suave, apegado a lo que estaba viviendo todo el mundo en la pandemia”, puntualizó. Juanita, entre otras cosas, es recordada por haber sido la bajista del proyecto musical de Esteman.

Soy Emilia

Para Juanita, la vida es un constante equilibrio entre lo bueno y lo malo, lo oscuro y lo luminoso, lo agrio y lo dulce. Entre la música hecha con instrumentos análogos y digitales, espectro en el que se mueve desde sus inicios como solista. Dentro de sus principales inspiraciones están Moloko, Mitú, Cero39 y Javiera Mena. La artista bogotana fue nominada a un Grammy Latino en la categoría de Mejor Nuevo Artista, en la más reciente edición de esos premios. Fue con su disco ‘Reconstrucción’ que logró llamar la atención de la academia de Grabación.

“Todo sería muy monótono. Creo que la pandemia justo nos enseñó eso. Un día despertabas y aceptabas la situación y al otro te estresabas porque habías perdido algo. Al día siguiente se enfermaba alguien y te asustabas. Nos enseñó que la vida es una montaña rusa de emociones muy fuertes. No solo en temas de amor, sino que siempre vas teniendo un conflicto personal interno muy denso. Así es la vida, ‘Agridulce’. Vamos viviendo un equilibrio entre ver lo bueno y lo malo, para no aburrirnos. La vida es así”, reflexionó durante su diálogo con Infobae.

La pandemia la ayudó a frenar, a tomarse un tiempo para definir aspectos importantes para su carrera, por ejemplo, la imagen que componen a Emilia. Compró una cámara antes de la pandemia y empezó a tener ideas de crear sus propias producciones audiovisuales, para evitar delegar labores propias de su proyecto. El video de “Tú y yo”, por ejemplo, fue grabado y dirigido por ella misma mientras se encontraba en Corea del Sur.

Juanita se siente que su proyecto musical está unificado, esto, tras años de trabajar para proyectos ajenos al suyo. “Cuando empecé a crear mi música y a Emilia pensé que serían caminos separados, pero hoy en día creo no podría estar desarrollando mi proyecto de una mejor manera, de forma independiente. No podría haberlo hecho sin haber tenido todo el recorrido que tuve antes, sin haber aprendido lo que aprendí con otros artistas y conociendo a tantas personas. La verdad yo no veo un solo camino, vas cambiando, aprendiendo, no cometes los mismos errores”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: