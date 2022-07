Contratistas de la Alcaldía de Medellín estarían recibiendo sueldo sin cumplir con su trabajo, investiga la Personería

Al parecer, estos acuerdos estarían incumpliendo con las responsabilidades contractuales, como el pago de honorarios.

La Personería de Medellín anunció el inicio de la indagación previo en contra de varios funcionarios de la alcaldía de la capital antioqueña, puntualmente de la Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Ingresos y también de la Institución Universitaria Colegio Mayor, porque al parecer se celebró un convenio interadministrativo, con los cuales habrían favorecido a la administración municipal.

El término con el que refieren en la Personería a estas celebraciones es “contratos corbata”, una expresión usada para aquellos contratos que en forma de “agradecimiento” se pagan favores políticos, favoreciendo a alguna parte, o con fondos específicos de alguna cartera específica, con el fin de cubrir a los autores de estos hechos.

Pues dichos “contratos corbata” se adjudicaron durante el periodo 2021 - 2022, donde las 3 entidades: “Municipio de Medellín, Secretaría de Hacienda y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia”, estarían incumpliendo con los pagos de honorarios y demás obligaciones adquiridas en el acuerdo.

La Personería agrega que se:

“involucran presuntamente a quien, para la época de los hechos, ejercía como coordinador de dicho convenio y al supervisor del contrato. La Indagación se desarrolla después de recibida una queja que denuncia sobre la existencia de presuntos contratos “corbatas”, en estas dependencias de la administración municipal”.

Según el vocero oficial de la Personería de Medellín, William Yeffer Vivas Llloreda, a través del proceso vigilancia administrativa, se inició la indagación previa contra funcionarios de las entidades municipales anteriormente mencionadas, donde se recopilarán todas las pruebas, y con esto, se individualizarán las responsabilidades, por lo que se procedería, de ser necesario, a formular un pliego de cargos y realizar el respectivo proceso judicial.

Los funcionarios, aún por determinar, tendrán que responder:

“por posibles irregularidades relacionadas con presuntos contratos “corbata”. Esta indagación se desarrollará con respeto estricto de la garantía del debido proceso, de tal manera que, si con las pruebas recaudadas se individualizan los presuntos responsables y se identifica la existencia de un reproche disciplinario, se procederá con la apertura formal de Investigación Disciplinaria y, de ser el caso, la formulación de pliego de cargos”.

Esta no sería la única irregularidad contractual que se le ha encontrado a la Secretaría de Hacienda de Medellín, hace unas semanas la Corporación Cuenta Conmigo denunció que se le han encontrado al menos 150 irregularidades, durante la actual administración municipal.

Dentro de los hallazgos se reseñan aportes al financiamiento de movimientos políticos, presiones a contratistas y empleados de varios programas como: Buen Comienzo y Adulto Mayor; entre otros señalamientos para el favorecimiento de terceros.

Dicha corporación fue la misma que impulsó la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la cual terminó hundiéndose y no llegó a cometerse, pero, estos “veedores” siguen denunciando que las investigaciones no se han realizado adecuadamente por parte de las autoridades competentes, razón por la que no ha dado resultados.

A estos señalamientos, la administración municipal ha asegurado que los contratos han cumplido con todos los requisitos legales, además, estos han beneficiado a varias familias, pero, por la alta demanda se han tenido que implementar estrategias, las cuales se están implementando desde la época de pandemia:

“Nuestras listas de espera para los programas de atención a larga estancia aumentaron. Sin embargo, pudo haber crecido más si nosotros no hubiéramos implementado y generado diversas estrategias que han servido para mitigar los resultados que nos trajo la pandemia. La lista de espera responde a que los cupos están cubiertos y solo son liberados cuando una persona mayor fallece o se reintegra a su núcleo familiar”.

