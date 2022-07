Rifirrafe entre Juliana Calderón y La Jesuu: “Me parece una doble moral increíble”

Tomada de Instagram @julianacalderon12

A principios de julio La Jesuu publicó en sus redes sociales un video que bautizó con el título de “¿Por qué La Jesuu está tan flaca?”; pues durante el último tiempo -al parecer- su apariencia física ha sido tema de conversación constante entre sus seguidores. Incluso, en junio pasado cuando la creadora de contenido y su amiga Epa Colombia tuvieron un desencuentro que más tarde lograron solucionar, ésta último dijo en su momento desde sus redes sociales:

“... Yo estaba peleando con La Jesuu, nos agarramos amiga... nos íbamos a dar con la maric* porque ella no es seria amor, ay amiga, ella cómo está de flaca, ¿qué le pasó a La Jesuu?, ¿ella por qué es que está así? Amor, La Jessu era talla plu... y ahora... está tan destruida”.

Luego de que Valentina Ruiz (nombre de pila de La Jesuu) aceptara que no estaba pasando por días fáciles e incluso tocara brevemente el tema de su depresión, publicó el mencionado video. De este modo, durante la primera parte expresó cosas como:

“Desde hace varias semanas hay un tema controversial con La Jesuu que se ha prestado para que la gente hable, se exprese libremente, critique, se burle y se sienta en el derecho de opinar sobre los cuerpos de otros e infinidad de cosas que hemos normalizado... para lo que me preguntan por mi apariencia, sí, estoy bastante delgada... los últimos meses no he comido muy bien. Igual, me siento increíblmente agradecida a pesar de que nunca me imaginé verme así porque yo me miro y digo: Wow, esto es mucha la morocha”.

Además de lo anterior, a lo largo del video la influenciadora caleña también tocó otros temas como el haber estado rodeada de personas que aparentemente no le estaban haciendo mucho bien, lo que piensa de las mujeres que juzgan a otras, los irreales estándares de belleza impuestos por la sociedad y la falsa realidad que venden las redes sociales.

La Jesuu: “La sociedad se ha encargado de crear unos estándares de belleza que sencillamente no existen”

La opinión de Juliana Calderón:

Aunque tras la publicación de este material varios de los seguidores de La Jesuu la aplaudieron, también está la otra cara, quienes tuvieron una posición más crítica, por ejemplo, Juliana Calderón. Aunque la empresaria aseguró no haber visto el video, de todos modos quiso compartir su pensar luego de que un usuario le hiciera llegar a sus redes sociales el interrogante de: “¿Qué opinas de la Jesuu en su video de superación física si está operada”.

Ante esto, la hermana de Yina Calderón resaltó la doble moral que considera hay en la creadora de contenido.

“¿Qué opino del video? la verdad no lo he visto, pero si es de superación física creo que es como diciendo: Ámense como son, no sé, ¿algo así?; si es así me parece una doble moral increíble de una persona que se ha operado y es como yo decirles: Ámense como son si llevo dos lipos, llevo una bariátrica, estoy diciendo ... ¿de dónde moral? porque yo no me estoy amando como soy, me tuve que operar para sentirme mejor.. entonces con qué moral les voy a decir ámense como son”.

Para finalizar su opinión sobre el asunto, Calderón resaltó: “Uno tiene que ser realista con las cosas”.

Rifirrafe entre Juliana Calderón y La Jesuu por video en el que la caleña habla de su apariencia física actual

Respuesta de La Jesuu:

Sin referirse directamente a Juliana Calderón, la caleña publicó un texto en sus Historias de Instagram que ha sido interpretado como una respuesta a la empresaria.

“Estas personas solo hacen decir: “Que ellas nunca empiezan”, pero les gusta torearle la lengua a los demás y eso sí es doble moral”, fue parte de lo publicado.

Vale recordar que, La Jesuu es amiga cercana de Epa Colombia y Andrea Valdiri, dos creadoras de contenido con quienes las hermanas Calderón han tenido rifirrafes públicos en las redes sociales.

Rifirrafe entre Juliana Calderón y La Jesuu por video en el que la caleña habla de su apariencia física actual. Foto: Instagram

