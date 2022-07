Estos fueron los consejos de amor que Aida Victoria Merlano le dio a seguidora que no sabe cómo terminar su relación

Aida Victoria Merlano, influencer barranquillera. Foto: Instagram @aidavictoriam

Si se trata de darle consejos a sus seguidores, Aida Victoria Merlano en múltiples ocasiones ha dado muestra de que le gusta reflexionar sobre variados temas y en el camino motivar, animar y empoderar al público que la sigue en las redes sociales. Vale recordar que, al menos en Instagram, la barranquillera ha logrado juntar una nutrida comunidad de más tres millones, por el momento.

Entonces, en esta oportunidad la creadora de contenido quiso ponerse nuevamente en contacto con sus seguidores abriendo lal ventana de preguntas desde sus Historias en Instagram. Aunque generalmente los interrogantes que les suelen llegar a las celebridades por este medio están enfocados en su vida privada principalmente, esta vez una usuaria simplemente le quiso compartir a Merlano una situación amorosa por la que está atravesando y no sabe cómo resolver: “Aida, ya no quiero seguir con mi novio, pero siento que me va a hacer mucha falta”, fue su comentario.

Ante esto, Merlano no dudó en dar su respuesta y empezó por hablar del miedo a la soledad: “A veces uno no deja una relación en la que ya no es feliz porque tiene pánico a estar solo, o de repente, cuando tiene esa fuerza para terminar, a los días el sentimiento de extrañar a esa persona o extrañar la rutina que uno tenía con esa persona hace que uno vuelva a círculos viciosos”.

Posteriormente, la influenciadora le ofreció a la seguidora su debido consejo y con sus palabras dio cuenta de que no hay que terminar la relación de una vez, sino que prácticamente hay que irse apartando y centrarse en sí mismo.

“Entonces, yo creo que el mejor consejo no es: ya no eres feliz, deja esa persona, no. Prográmate para dejarlo, exclúyelo de tu vida sin terminar, deja de hacer cosas con él, empieza a disfrutar de tu soledad, vuelve a recuperar tu círculo de amigos y cuando te sientas preparado lo dejas”, fueron las palabras de Aida Victoria Merlano para cerrar el tema.

Por otro lado, actualmente Aida Victoria Merlano sale con Naldy, reguetonero caleño. Aunque ya lo habían hecho anteriormente sin que su romance funcionara en su momento y concluyera rápidamente, desde mayo pasado están juntos otra vez.

Desde entonces se han dejado ver en las redes sociales muy felices con su regreso como pareja, de hecho, el pasado 17 de junio el intérprete de ‘Dubai’ publicó algunas fotografías con la creadora de contenido y escribió sobre ella: “Yo qué hago si esta mujer me encanta, mi pana, mi cómplice y mi novia”.

Naldy y Aida Victoria Merlano.

Como amante de las redes sociales que es, Aida Victoria acostumbra a dar respuesta a cualquier pregunta que sus seguidores tengan sobre ella, incluso contesta a burlas o críticas que le hacen llegar.

De este modo, a finales de junio la influencer respondió con su clásico sentido del humor a un mensaje sobre su zona íntima que le hizo un usuario. Aparentemente todo comenzó cuando publicó unas Historias de Instagram desde el gimnasio. Aquí el video:

