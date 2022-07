Concejal denunció el cierre de cuatro centros de salud en Barranquilla

Concejal Óscar David Galán, imagen tomada de su cuenta de Twitter.

En medio de un debate de control político sobre el manejo que ha brindado la red de operación de servicios médicos PASOS y CAMINOS (Puntos de Atención en Salud oportuna / Centros de Atención Médico-Integral oportuna), el concejal del Partido Liberal Óscar David Galán cuestionó el funcionamiento y señaló que cuatro puntos importantes en barrios barranquilleros se encuentran fuera de servicio.

“Es preocupante ver cómo Barranquilla, una ciudad que se caracterizó por abrir centros de salud a diferencia del resto del país, hoy cierra PASOS Y CAMINOS, 6 en total” indicó el político del Partido Liberal.

El concejal ene el debate cuestionó el presunto cierre de puntos de intención hospitalaria en barrios de Barranquilla que atienden a la población más vulnerable. “¿Cómo así que aquí se cierran Pasos y Caminos y la comunidad ni se entera? Si no que les cerraron el Paso y ya. No le explican a la gente, la gente no tiene ni idea de por qué. Yo he hablado con las personas que habitan estos Pasos del barrio ‘Villate’, del barrio ‘San Felipe’ y la gente no tiene ni idea del por qué les cierran su hospital. ¿Eso qué es? Eso no está acorde al modelo de ciudad que nosotros hemos aprobado aquí en esta corporación”.

Óscar Galán señaló que las autoridades lo que han mencionado es que el cierre de esos PASOS y CAMINOS se ha solucionado con la reasignación de pacientes a otros puntos, pero lo que resaltó el concejal Liberal es que muchas de las personas que son atendidas tienen precarias condiciones por lo que les dificultaría recibir las consultas en otros puntos.

“Aquí estamos hablando de nuestros ancianos, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y bebés, los que antes tenían a 2 minutos un servicio de salud y ahora tienen que desplazarse a pesar de sus limitaciones físicas y económicas”, dijo el concejal Galán.

Por su parte la Secretaría de Salud Distrital indicó que el cierre de los PASOS y CAMINOS obedece a adecuaciones y mejoras que le están haciendo a los centros de atención pero resaltaron que han dispuesto de otros puntos para prestar el servicio de salud.

Sobre más información del sector salud, precisamente las EPS le enviaron mensaje a la futura Ministra de Salud designada por el futuro Jefe de Estado.

El gabinete de Gustavo Petro, presidente electo de la República de Colombia, ya se ha ampliado, en un solo día se anunciaron a las ministras de Salud, Ambiente y Agricultura, siendo la primera una de las que más polémicas desató en la esfera pública.

Petro escogió a la doctora y politóloga, Carolina Corcho, como la encargada de implementar los cambios necesarios para modificar el sistema de salud actual y esto coloca en vilo especialmente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), ya que según las propuestas establecidas por el plan de gobierno del nuevo Presidente, estas desaparecerían del mapa.

Paula Acosta, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) afirmó que están dispuestos a trabajar de la mano con Corcho para sacar adelante y mejorar el sistema de salud, haciendo hincapié en que no se deben sacrificar todos los avances que se han logrado hasta el momento:

“Desde ACEMI, gremio que agrupa a diez de las principales EPS del país, saludamos y felicitamos a Carolina Corcho por su designación como nueva ministra de Salud. Estamos dispuestos a trabajar en el marco de este Gran Acuerdo Nacional, para seguir mejorando la prestación del servicio de salud para toda la población”, indicó Acosta.

Además, invitó a Carolina a seguir trabajando sobre lo que ya está construido: “La invitamos a seguir construyendo sobre lo construido en ese sistema en donde las EPS han aportado de manera fundamental algunos de los principales logros que tenemos, como la cobertura casi universal o uno de los planes de beneficios más amplios de la región y uno de los menores gastos de bolsillo para la población”.

SEGUIR LEYENDO: