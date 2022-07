Así fue la preparación de la selección Colombia rumbo a la Copa América Femenina 2022

Selección Colombia vs Chile, partido amistoso de preparación. Crédito: Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia femenina parte como una de las favoritas al título en la Copa América que se desarrollará del 8 al 30 de julio en las ciudades de Cali, Armenia y Bucaramanga del país ‘cafetero. Esto no solo por ser las anfitrionas sino por lo mostrado en los pasados sudamericanos sub 20 y sub 17, el desarrollo de la liga profesional de fútbol colombiano y los partidos amistosos que afrontó desde hasta la fecha FIFA de junio del 2022 en donde enfrentó a su similar de Estados Unidos.

vs. Ecuador

El primer rival sudamericano contra el que la selección Colombia jugó un partido amistoso, desde el 2021, fue la selección de Ecuador. Aquella vez fue un doblete de partidos amistosos que se llamó Reto Andino. Los encuentros fueron en el mes de abril y la ventaja fue amplía a favor de las cafeteras que se impusieron en el primer partido con marcador 1-0. El gol fue anotado por Catalina Usme y el equipo se alineó en el terreno de juego fueron: Sandra Sepúlveda; Carolina Arias, Tatiana Castañeda, Daniela Arias, Vivian Acosta; Daniela Montoya, María Morales; Gisela Robledo, Angie Castañeda, Diana Ospina; Catalina Usme.

Tres días después el resultado favoreció nuevamente a Colombia quien se impuso con cuatro goles de Catalina Usme, goleadora de la selección y máxima anotadora de la Liga Profesional Colombiana. El único cambio en la nómina con respecto al primer partido fue el de Gisela Robledo por Manuela Pavi.

vs. México

Para la fecha FIFA del mes de septiembre en 2021, el rival elegido por Colombia fue México en partido único que se disputo en el estadio Azteca de la capital mexicana. Aquel encuentro el resultado para las dirigidas por Nelson Abadía fue 2-0 en contra. Quienes disputaron el partido fueron: Catalina Pérez; Carolina Arias, Manuela Vanegas, Jorelyn Carabalí, Vivian Acosta; Lorena Bedoya, (Manuela Pavi 68´), Liana Salazar; Diana Ospina (Linda Caicedo 45´), Leicy Santos, Daniela Montoya (C) (Angie Castañeda 88´); Mayra Ramírez.

vs. Chile

Para la fecha del mes de octubre, el rival con el que acordó la selección Colombia fue Chile, partido que se jugaría en dos ocasiones en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. El primer se llevó a cabo el 23 de octubre en donde las cafeteras se quedaron con la victoria 2-0, el primero fue obra de Linda Caicedo tras pase de Mayra Ramírez y el segundo de Manuela Vanegas luego de un cobro de tiro libre.

Tres días después, el resultado se repetiría a favor de la selección Colombia en esta ocasión los goles fueron de Elexa Bahr y Manuela Vanegas, ambas jugadoras llamadas por Nelson Abadía a la Copa América Femenina 2022.

vs. Uruguay

Para finalizar el 2021, luego de que se confirmó a Colombia como sede de la Copa, la Federación Colombiana de Fútbol programó un doblete de partidos amistosos ante Uruguay con sede en el estadio del Deportivo Cali. El primer encuentro terminó en victoria 3-2 con anotaciones de Catalina Usme en dos ocasiones y Leicy Santos. Las jugadoras usadas por Nelson Abadía en ese partido fueron: Catalina Pérez; Carolina Arias (Daniela Arias), Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas, Manuela Vanegas; Liana Salazar, Daniela Montoya; Leicy Santos (Angie Castañeda), Linda Caicedo (Gisela Robledo), Catalina Usme (Lorena Bedoya); Mayra Ramírez (Elexa Bahr). DT: Nelson Abadía.

En el segundo encuentro, sin acceso al público, Colombia ganó por la mínima diferencia con gol de Manuela Vanegas a los 25 minutos de partido.

vs. Argentina

El primer empate en los partidos amistosos de la selección Colombia fue ante la selección de Argentina en el doblete de partidos que se jugó en el estadio Pascual Guerrero y en el estadio Alfonso López de Bucaramanga. El partido en Cali terminó en empate a dos goles con anotaciones de Catalina Usme y Mayra Ramírez, mientras que en el segundo no hubo goles

vs. Venezuela

El resultado fue similar al partido anterior ante Argentina, pero en esta ocasión la anotadora de los goles en el primer partido fue Leicy Santos. En el segundo encuentro jugado a puerta cerrada y que terminó sin goles el once usado por Nelson Abadía fue: 12. Sandra Sepúlveda; 13. Corina Clavijo 3. Daniela Arias 20. Mónica Ramos 2. Manuela Vanegas; 5. Lorena Bedoya 21. Liana Salazar 11. Catalina Usme 10.; Leicy Santos 8. Angie Castañeda. 23. Elexa Bahr.

vs. Estados Unidos

El único equipo con el que la selección Colombia repitió amistosos fue la selección de Estados Unidos, los primeros partidos se llevaron a cabo en el mes de enero en donde perdió 4-0 y 6-0 con una nómina llena de jugadoras juveniles. Los encuentros en Colorado y Utah se repitió en el mes de junio del 2022 donde las ‘cafeteras’ perdieron 3-0 en su primera salida y 2-0 en la segunda.

