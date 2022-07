El fichaje de Miguel Ángel Borja a River Plate se cayó por falta de garantías, aseguró su representante

Ya eliminado de la Copa Sudamericana y de la Liga BetPlay con Junior de Barranquilla, Miguel Ángel Borja espera ser la nueva contratación de River Plate / (ESPN)

Cuando todo parecía encaminado a que Miguel Borja se convertiría en nuevo jugador de River Plate, las negociaciones dieron un vuelco total debido a la situación económica por la que atraviesa argentina. El Banco Central de este país decidió cerrar las transferencias de dólares al exterior y esto puso fin al sueño del delantero pese a que las condiciones entre Junior, Palmeiras y el equipo argentino estaban acordadas.

La decisión del Banco Central se tomó ante la falta de dólares en Argentina y la salida del ministro Martín Guzmán complicó aun más la situación, pues deberán esperar al primer paquete de medidas de la entrante ministra Silvina Batakis para aliviar la crisis económica. Lo cierto es que River Plate se disponía a girar el primer pago de 1.5 millones de dólares para que Borja viajara a Buenos Aires y realizarse los exámenes médicos, sin embargo lo ya mencionado entorpeció las negociaciones. El club argentino tiene hasta el 7 de julio para inscribir jugadores en la Liga Profesional de Fútbol.

Según confirmó el representante del jugador al VBar de Caracol Radio, Juan Pablo Pachón, el pase de Borja a la ‘banda cruzada’ está caído, “ por falta de garantías bancarias del equipo millonario ”. El poco tiempo que le resta al equipo argentino para confirmar el fichaje y el depender de las medidas económicas a implementar por la nueva ministra harían imposible que se confirme la llegada del jugador. Vale la pena recordar que la transferencia por el delantero con proceso en la selección Colombia se había acordado en un valor cercano a los siete millones de dólares.

De estrecha relación con Juan Fernando Quintero, Borja estaba dispuesto a resignar parte de una deuda que el Palmeiras mantenía con él para que los clubes lleguen a un acuerdo. Los números finales serían 3.5 millones de dólares estadounidenses para el cuadro barranquillero y dos millones al club brasileño junto con una adición de un millón adicional.

El deseo actualmente del jugador es el de salir del Junior FC como se lo expresó tanto al cuerpo técnico como a los dirigentes. Así lo dejó ver la reciente publicación del futbolista en en sus historias de Instagram, en donde cita: “El Tiempo de Dios es perfecto”. Además, días atrás Borja se despidió de sus compañeros de equipo, esto quedó grabado en un Instagram Live en donde el delantero agradece las palabras que le han dado y dice que lo van a hacer llorar.

La burla de la nueva ministra de Economía de Argentina sobre el fichaje de Borja

La recién posesionada ministra de Economía argentina, Silvana Batakis, habló ante los medios sobre las nuevas medidas que afrontará dicho país en relación a la crisis económica y restricción de operaciones financieras. Batakis expresó diferentes concetos en C5N y al final de la entrevista lanzó un pequeño chiste sobre el equipo del que es hincha y su eterno rival. Pues según ella, todos los dólares disponibles irían a Boca y no le permitiría a River fichar a Borja.

El periodista le preguntó a Batakis si seguiría asistiendo al estadio y la mujer le recordó que era hincha de Boca, señalando: “por supuesto, cuando sea presidenta de Boca te invito”, de igual forma, de manera jocosa expuso que todos los dólares habilitados, estarían al servicio de Boca y no para River, pues sostuvo: “ no, por supuesto que no, eso es seguro que no, todo para Boca ”.

