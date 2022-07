Rappi se compromete con los repartidores a pagarles pronto sus ganancias

Imagen de referencia. Trabajadores de Rappi protestaron porque, aseguran, no les pagan hace dos meses. REUTERS/Nathalia Angarita

Un grupo de repartidores que usan la aplicación ‘Soy Rappi’ protestó enfrente de las instalaciones de la empresa, al norte de Bogotá, denunciando retrasos en los pagos de sus ganancias. La empresa emitió un comunicado de prensa asegurando que se han contactado con las personas afectadas para garantizarle su retribución económica.

La plataforma explicó que desde que se identificaron los casos a nivel nacional de repartidores que, “por inconvenientes con su cuenta bancaria no pudieron recibir sus ganancias por los servicios prestados a los usuarios/consumidores, se han comunicado con ellos.

“La situación fue resuelta con la mayor agilidad y brevedad posible por parte nuestra y del banco”, indicaron: por lo tanto, los ‘rappitenderos’ verán sus ganancias este mismo 5 de julio.

Aunque Rappi manifestó que se comunicó con los trabajadores de manera inmediata, Jhonniell Colina, presidente del sindicato de los Trabajadores de Plataformas en Colombia (Unidapp) indicó que la respuesta no fue la que esperaban. “Lo que recibí fue: espera al viernes, espera al lunes, espera al siguiente corte”, dijo el repartidor en un video.

Ahí no terminó su denuncia, pues Colina se acercó a las oficinas de la plataforma para solucionar el inconveniente. “Simplemente, me dijeron que no me iban a pagar, porque ya aparece eso pagado. A pesar de que yo tengo las pruebas a mi favor en la oficina me dijeron: no te vamos a pagar”, expuso el presidente del sindicato.

En total, serían 153 ‘rappitenderos’ afectados con corte del pasado domingo 3 de julio. “A nivel nacional hemos recibido 377 reportes de compañeros a quienes desde hace dos o tres meses no les han realizado sus pagos”, puntualizó Colina, por lo que los inconvenientes no serían de hace una semana, sino desde marzo. Los montos estimados que gana un repartidor al mes oscilan entre 1´200.000 y 2´800.000 de pesos.

Por otro lado, el líder del sindicato recordó que cada uno ha efectuado el reclamo por el centro de ayuda de la aplicación, “único mecanismo de atención que tiene la aplicación”.

En ese sentido, Rappi aclaró que, “todas las reclamaciones que se reciben en los canales de atención de la aplicación ‘Soy Rappi’ tienen un tiempo de respuesta de máximo 12 horas”. Aquellas relacionadas con el pago de las ganancias de los repartidores independientes, teniendo en cuenta la problemática, “son resueltas con la máxima celeridad porque entendemos la importancia de este ingreso para ellos”.

La compañía, por su parte, concluyó su respuesta afirmando que para ellos, “es indispensable garantizarle a los más de cuarenta y cinco mil repartidores independientes el ingreso de sus ganancias y el mejor servicio de tecnología para continuar generando un mundo de oportunidades”. Asimismo, reiteraron su misión como compañía: “facilitarle la vida a todos los usuarios de nuestro ecosistema: usuarios/consumidores, repartidores independientes y aliados”.

Cabe recordar que, ante el plantón en frente de sus oficinas, la compañía no abrió las puertas para escuchar los reclamos sino que dejaron misivas con el guarda de seguridad. Por ese motivo, los ‘rappitenderos’ radicarán una copia con la queja a la Secretaría Distrital de Gobierno, con el fin que la administración ayude a que les paguen sus sueldos, además que investiguen las supuestas irregularidades en la empresa.

