Rappitenderos protestaron en Barranquilla pidiendo mejoras en sus condiciones laborales

Imagen de archivo. El logotipo de la empresa colombiana de entrega a pedido Rappi se ve en una bolsa de entrega en Ciudad de México, México. 18 de febrero de 2022. REUTERS/Edgard Garrido

Los repartidores de la empresa Rappi y otras plataformas digitales realizaron un plantón en Barranquilla, con el fin de mejorar las condiciones es la exigencia que hacen los empleados.

En la carrera 57 con calle 70, se reunieron domiciliares que trabajan dentro de la aplicación y aseguraron entre sus peticiones se encuentra el aumento de la tarifa básica, la eliminación o mejoramiento de las condiciones del botón Autoaceptar para garantizar su seguridad social.

En diálogos para El Heraldo, uno de los empleados de Rappi, José Reales, afirmó que la exigencia de sus garantías laborales es una “lucha continua” a la que la empresa no le ha dado solución, y cada vez la situación se agrava más.

“He evidenciado el inconformismo y la subordinación que tiene la plataforma con la cuestión de los bloqueos y las tarifas”, expresó Reales.

Además, explicó que la plataforma tiene un botón de Autoceptar, la cual tiene una función es “obligar” a sus empleados a aceptar sus condiciones, si no el empleado podría ser bloqueado de la aplicación impidiendo trabajar durante varios días. ”Si no aceptamos el botón no pasa nada porque no recibiríamos pedidos, sino sólo en los horarios de altas demandas”, agregó Reales.

Otro de ellos, Leonel Valencia, quien pertenece desde hace cinco años a Rappi, relató que la plataforma le exige ciertos horarios y turnos para poder trabajar, si no cumple, el empleado no será priorizado.

“Si no usamos el botón Autoaceptar, te puedes parquear donde quieras y a Rappi se le puedan estar quedando todos los pedidos del mundo que no te los va a dar”, indicó.

También mencionó que esperan que con el plantón realizado este martes, los representantes o directivas de la plataforma accedan a una mesa de diálogo y den cumplimiento a sus exigencias.

“La idea no es hundir a la plataforma ni dañarla porque nosotros necesitamos de ella, pero hay que llegar a acuerdos. Yo he sido víctima de la inseguridad de la ciudad por cumplir los términos y condiciones del botón Autoaceptar”, señaló.

Con respecto a la aplicación, Rappi afirmó que respeta el derecho a protestar pública y pacíficamente, el repartidor independiente recibe el 100% de la propina pagada por el usuario, es decir, que la empresa no recibe ningún porcentaje de la misma.

“Con relación al valor del servicio de domicilio, este es determinado por el algoritmo de la Plataforma Rappi a partir de diferentes variables”, afirmó la compañía.

De igual manera, que el repartidor puede visualizar el valor del domicilio de la gestión que realizó por el consumidor en el momento en el que visualiza la orden en la aplicación “Soy Rappi”, y de manera libre y voluntaria, puede escoger aceptar o no.

Qué son las empresas unicornio: Rappi, un modelo colombiano

Las empresas unicornio se basan en desarrollo tecnológico, intentan captar grandes cantidades de dinero por medio de inversionistas externos como los llamados ángeles inversionistas y a muy alto riesgo. Así mismo, su mayor característica es la capacidad de crecer en muy poco tiempo adquiriendo un valor de mil millones de dólares o más.

Fue la fundadora del fondo que invierte en empresas de tecnología emergentes, Cowboy Ventures , Aileen Lee quien inventó y popularizó esta categoría de empresas, ya que como un animal fantástico y remoto de topar, en el mundo empresarial resulta muy extraño y hasta poco posible que una empresa alcance el valor de los 1.000 millones en 5 años.

SEGUIR LEYENDO: