Próximo ministro de Hacienda aseguró que en el gobierno de Gustavo Petro no habrá días sin IVA

Gobierno y gremios presentaron un balance tras la jornada.

Los días sin IVA, medida tomada por el presidente Iván Duque para reactivar la economía de Colombia ante la pandemia del covid-19 a través de la Ley 2155 de 2021, no serán tenidos en cuenta por el gobierno de Gustavo Petro, que estará al frente de la Presidencia en el periodo 2022-2026.

La información la confirmó el próximo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien aseguró que no ha sido una buena política. Así las cosas, la tercera jornada de este año, a celebrarse el próximo 2 de diciembre, no se llevará a cabo.

Ocampo, en diálogo con EL TIEMPO, afirmó que esta medida no ha beneficiado a los hogares pobres del país. “No. No ha sido una buena política y lo vamos a quitar. La ley actual dice que puede haber hasta tres días, así que podemos hacer cero. No ha beneficiado a los hogares pobres. Muchos de los productos que terminan sin IVA son importados y eso tiene un costo”, resaltó.

Por otro lado, Ocampo afirmó que, pese a la propuesta hecha en campaña electoral, en los próximos cuatro años se mantendrá el 4 por 1000 porque no hay forma de remplazarlo.

“El 4 por 1000 se mantendrá, pues no hay forma por ahora de reemplazarlo. Respecto a esos impuestos, hay que ver cuáles son y que no afecten negativamente a los sectores populares”, agregó.

Además, que se presentará ante el Congreso de la República una propuesta de impuesto al patrimonio que “está respaldada por muchas entidades”.

Comerciantes piden diálogo

Ante lo dicho por Ocampo sobre los días sin IVA, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, ya se pronunció. El presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, aseguró que es necesario una reunión esa semana con el que será el ministro de Hacienda para discutir y analizar los resultados en materia económica de esta jornada, en la que los colombianos compran productos exentos de dicho impuesto, que es del 19 %.

El dirigentes afirmó que en dicho encuentro “vamos a buscar y demostrar con argumentos, cifras y estadísticas, los beneficios que se han obtenido con esta iniciativa, para todos los colombianos incluyendo la población de menos ingresos”.

También sostuvo que los beneficios de estas jornadas han sido muchos, inclusive para el mismo Gobierno que ha compensado el esfuerzo fiscal de la venta de productos sin IVA, con el incremento de las ventas.

Igualmente, dijo a RCN Radio que ojalá el gobierno de Gustavo Petro, que se ha declarado abierto al diálogo, les dé un espacio a los comerciantes para discutir dicho tema.

“Queremos demostrar como también productos fabricados en el país han tenido ese beneficio importante, en las distintas categorías como electrodomésticos, el sector del calzado, útiles escolares y el transporte”, manifestó Cabal a dicho medio.

También aclaró que este no es un beneficio solo para el comercio, sino para todos los colombianos que pudieron comprar productos que antes no podían hacerlo por la deducción del IVA al 19 %.

Concluyó que los comerciantes cuentan cifras muy buenas sobre los resultados durante los días sin IVA que se han hecho hasta el momento en el país, las cuales esperan poder presentar el Gobierno del presidente electo, Gustavo Petro y a su equipo económico.

Resultados del segundo día sin IVA del 2022

Ventas por 10,61 billones de pesos y un reporte de 7.270.181 transacciones a través de factura electrónica fue el balance del segundo día sin IVA del año que se cumplió el pasado viernes 17 de junio, según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

“El resultado nos deja muy satisfechos porque le imprime dinamismo al comercio, a la industria, a la generación de empleo y al recaudo del país. Esto nos confirma que los días sin IVA se convirtieron en uno de los instrumentos más exitosos del gobierno del presidente Iván Duque para avanzar de la reactivación al crecimiento económico sostenido” afirmó al finalizar la jornada la actual ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana.

SEGUIR LEYENDO: