“Aún sin emergencia sanitaria, seguimos con la vacunación contra el covid-19”: Gersón Bermont, director de Promoción y Prevención del MinSalud

Tras el fin del estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno Nacional para afrontar la pandemia del covid-19 en Colombia, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gersón Bermont, señaló que si bien ya se superaron los diferentes criterios por los que se declaró y extendió la medida por más de dos años, hay que tener en cuenta que la pandemia no ha terminado.

En tal sentido, hizo el llamado a las autoridades territoriales y a la población, a seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación, toda vez que se han venido incrementando los casos de covid-19: “Hoy estamos viviendo un brote con un leve incremento de casos y fallecidos en las últimas semanas, que nos preocupa, pero no nos obliga a tomar medidas excepcionales”, afirmó.

Avance en el Plan Nacional de Vacunación

Ya en el análisis del avance de la vacunación contra el covid-19, Bermont dejó conocer que en Colombia ya son 42.556.892 personas con primera o única dosis, lo que representa el 83.4 % de la población nacional. De estos, 36.217.823 (70.9 %) personas cuentan con esquema completo.

Mientras tanto, en dosis de refuerzo, 13.054.552 (39.6 %) personas mayores de 12 años cuentan con la también llamada tercera dosis, y 867.597 personas han recibido su segunda dosis de refuerzo. “Hay un descenso en la vacunación, principalmente en refuerzos, y tristemente los nuevos casos se concentran en personas en condición de riesgo que no se han vacunado o no completan sus esquemas o no acuden por su dosis de refuerzo”, señaló el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.

En los niños y niñas por su parte, 4.677.961 (86.8 %) han recibido primera dosis y se mantiene el rezago en segunda dosis, con apenas 3.211.307 (46 %) niños vacunados.

En este aspecto, Bermont expresó especial preocupación, dado que el país vive un pico de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), en el que ya se alcanzó el número de muertes por estas en menores de 5 años que se notificaron en todo el 2020. “Las medidas de prevención como uso de tapabocas, lavado de manos, ventilación, limpieza y vacunación, deben intensificarse”, expresó el funcionario.

Finalmente, en vacunación a migrantes, Bermont notificó que ya son 643.342 personas con primera o única dosis. De esta manera, ya son 85.988.286 dosis aplicadas en Colombia desde que inició el Plan Nacional de Vacunación.

Avance territorial

En las coberturas de vacunación en los territorios, el director indicó que 521 municipios ya alcanzaron el indicador de cobertura mayor del 70 % y refuerzos del 40 %. En tal sentido ya el país va en el 59.9 % de la meta y faltan 449 municipios (40.1 %).

Dentro de los territorios que ya alcanzaron la meta, figuran Quindío, Boyacá, Caldas, Tolima, Antioquia, Amazonas y Risaralda. Y dentro de las ciudades capitales, se ubican Tunja, Armenia, Leticia, Pereida, Ibagué, Manizales, Bogotá, San Andrés, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín, Puerto Carreño, Popayán y Yopal.

Por lo tanto, hizo un llamado a los alcaldes de las ciudades que no lo han logrado para que intensifiquen la vacunación y refuercen sus estrategias. “Muchos municipios deben hacer un esfuerzo mayor”, enfatizó.

Medidas vigentes

Ahora que se acabó la emergencia sanitaria, es de tener en cuenta que el Ministerio de Salud sigue siendo el ente rector de la pandemia por covid-19. Por eso se hizo la expedición de la Circular 28 de 2022, que define la aplicación de la vacuna contra el covid-19 en todos los puntos de vacunación del programa PAI o en los servicios de vacunación habilitados por las IPS.

Una segunda normativa es la Resolución 1140 de 2022, que autoriza el segundo refuerzo en personas entre los 12 y 49 años por recomendación médica. “Y que incluye a familiares y cuidadores de personas inmunocomprometidas o en tratamiento para cáncer, así como en profesionales de la salud que están expuestos por el manejo de pacientes con covid-19″, explicó Bermont.

Otro documento es la Reserva Estratégica de Vacunas, definido en la Resolución 1141 de 2022, en donde establece la cantidad de vacunas requerida en los territorios para garantizar la atención de la demanda de biológicos por parte de la población de manera oportuna.

Con esto, se precisan los criterios para definir la reserva estratégica, tales como: población que se espera vacunar, población que aún no ha iniciado o completado el esquema, población objeto de refuerzo según los lineamientos, indicaciones de las vacunas y capacidad de almacenamiento.

Así, se garantiza la vacuna de todo colombiano en cualquier territorio. “Tenemos actualmente 2.589.920 dosis de Pfizer entre los territorios y la zona franca, 3.968.447 de Moderna, 1.247.179 de Sinovac y 4.037.927 de Janssen”, reveló Bermont.

