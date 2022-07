‘Detrás del informe final’, el cortometraje que reconoce a los comisionados que descifraron las dinámicas del conflicto

El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, sostiene el informe de la Comisión de la Verdad, durante la presentación del informe final, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá, 28 de junio, 2022. REUTERS/Luisa González

El pasado 28 de junio la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad -CEV- presentó ante el país el informe final que contiene diez tomos que explican, en voz de las propias víctimas, todas las dinámicas y la barbarie de más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Decenas de miles de testimonios de víctimas y victimarios fueron escuchados para preparar cada capítulo, que fue alimentado con relatos ajenos a los recogidos por la entidad creada tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

13 comisionados hicieron parte de esa extensa búsqueda, y algunos de ellos ya habían escarbado en la ‘Colombia profunda’ para conocer relatos que hasta hace 20 años las zonas alejadas del conflicto Alfredo Molano, uno de los cronistas de la guerra interna más importantes del país, había trabajado como integrante de la Comisión. De hecho, él fue uno de los dos periodistas que hizo parte del equipo conformado por dos abogados, dos médicos, dos líderes sociales, un antropólogo, una feminista, una arquitecta, un militar y un sacerdote, el padre Francisco de Roux, presidente de la entidad.

Dentro del conocimiento de esas 30.000 historias hubo conmoción, indignación, rabia y lágrimas, y esas emociones fueron expuestas por ellos mismos en el documental ‘Detrás el informe’, una producción hecha por El Espectador y que fue estrenada este domingo. Alejandra Miller, Patricia Tobón, Alejandro Valencia, Saúl Franco y Carlos Beristain cuentan de primera mano sus experiencias en los territorios.

En 32 minutos los protagonistas abren su corazón y le cuentan al país las dificultades con que lidiaron para llegar a la verdad de lo ocurrido en 50 años de lucha armada entre guerrillas, grupos paramilitares y agentes del Estado. Uno de ellos también es Carlos Beristain, el único comisionado extranjero de este equipo, viene de manejar casos críticos en Latinoamérica como la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, México.

Durante estos últimos cuatro años, el comisionado se ha encargado de trata el tema del exilio, uno de los que integran el informe final entregado el pasado 28 de junio, y en el metraje recuerda que en el último tiempo trabajó con amigos que, desafortunadamente, ya no están.

“Uno de ellos es Ángel Quintero. Yo estaba en los años 2.000 trabajando con Asfades, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y él era una persona que venía de trabajar en el Urabá, en la Unión Patriótica, y él organizó un taller que yo di para los familiares en el manejo del duelo en casos de desaparición forzada. Al poco tiempo de hacer ese taller, él fue desaparecido por el DAS y los paramilitares en Medellín”, relató Beristain en el metraje. Asimismo, indicó que la hija de Quintero actualmente está en el exilio.

“Todas esas historias marcan la vida y también le dan sentido a lo que hacemos; todo eso demuestra el contexto de la humanización alrededor de la violencia”, añadió el comisionado en el corto estrenado este 3 de julio. De igual manera, los funcionarios que aparecen allí le rinden un reconocimiento a Molano Bravo, quien murió en octubre de 2019. Alejandra Miller y Saúl Franco son los primeros en exaltar la obra y los caminos recorridos por el sociólogo dentro de la comprensión de la guerra interna.

Franco lo recuerda como “un amigo entrañable, y para mí ha sido una pérdida enorme en la Comisión la pérdida de Alfredo, y su ausencia me quitó mucha seguridad, porque yo en él sentía una sintonía implícita; y no era que estuviéramos de acuerdo en todo. No. Teníamos muchas diferencias, pero también unos acuerdos esenciales en la mirada de las cosas”, explica el médico en el corto de El Espectador.

