Junior ficha a jugador proveniente de Europa para afrontar el segundo semestre del fútbol colombiano

Iván Rossi nuevo jugador del Junior. Foto: Maritimo

Atlético Junior ya tiene la mirada en el segundo semestre. La cúpula de los Char ya piensa en refuerzos y comenzó con un sorpresivo fichaje de cara al inicio del torneo. En este caso, el jugador que arriba al albirrojo llega procedente de Europa y todo apunta a que es el remplazo del saliente Fabián Ángel, quien partió al fútbol argentino.

El nuevo fichaje es Iván Javier Rossi, volante argentino de 28 años que proviene del Club Sport Marítimo de Portugal. Aunque desde el ´Tiburón’ no se ha confirmado el fichaje, los portugueses le agradecieron al jugador y resaltaron que los derechos del mediocampista pasarían al club barranquillero.

El onceno luso destacó:

“Marítimo da Madeira Futebol, SAD, informa que llegó a un acuerdo con Junior Barranquilla para el traspaso definitivo del jugador Iván Javier Rossi. El mediocampista de 28 años jugará en el equipo de Colombia luego de una temporada en el Marítimo, donde participó en 28 partidos”.

Rossi sería el compañero de Didier Moreno, pues su posición de contención permitirá al equipo fortalecer la confianza en esta zona del medio del campo. El guacho ha jugado en Banfield, Colo-Colo, Huracán, Sambenedettese, Marítimo y River Plate. De igual forma, ha destacado su presencia en Copa Conmebol Libertadores y diferentes torneos de carácter internacional.

Junior de Barranquilla también confirmó la renovación de Luis ‘Cariaco’ González y en las próximas horas daría el anunció de Rossi.

Novedades en Barranquilla

Junior de Barranquilla estaría detrás de Francisco da Costa Aragão. El plantel de los Char busca dar el batacazo final en este periodo de fichajes ante la inminente salida de Miguel Ángel Borja a River Plate de Argentina. A pesar de que el jugador brasileño tiene contrató vigente con Bolívar (Bolivia) las finanzas del Junior son estables y podrían arriesgarse a ofertar.

Respecto al destino de Fabián Ángel, se confirmó su traspaso a Newell’s Old Boys de Argentina, equipo donde afrontará su primera experiencia en el fútbol del exterior. Según informó el portal La Capital, la operación consiste en un “préstamo por un año con cargo y opción/obligación de compra por el 70 % del pase y con contrato hasta 2026″. El jugador logró ganarse la confianza de los últimos técnicos y fue titular de manera recurrente, razón que despertó el interés internacional.

En su despedida, el volante envió un sentido mensaje: “Hoy solo tengo palabras de agradecimiento. Para Junior que me abrió las puertas me ayudó a crecer a darme a conocer y ayudarme a conquistar el sueño tan anhelado de ser futbolista profesional, por estos 7 años vividos de mucho aprendizaje de momentos únicos de cosas inolvidables. Me voy con la espinita de no a ver podido conseguir más títulos soñados con este club, pero feliz por que desde que llegue sentí el apoyo de toda la hinchada juniorista”.

