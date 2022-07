Incendio en barrio de invasión en Ciudad Bolívar dejó una mujer y dos niños muertos

Cuatro casas resultaron destruidas en el incendio.

Una tragedia familiar ocurrió en la madrugada del sábado 2 de julio en Maravillas de Dios, un barrio de invasión y en alto riesgo de deslizamiento ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Cuatro viviendas hechas con latas y palos fueron arrasadas por un incendio, mientras una mujer y sus dos hijos fallecieron al no poder escapar de las llamas.

Pedro Aníbal Rodríguez, tesorero de la junta de acción comunal del barrio, le dijo al informativo CityTv que su hijo notó las llamas sobre las viviendas a las tres de la mañana, mientras regresaba del paradero de buses.

Quince integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá llegaron para tratar de controlar la situación y los vecinos también fueron vistos recogiendo agua de un caño cercano para apagar el fuego. No obstante, las cuatro parcelas quedaron reducidas a chatarra. Tampoco ayudó que este barrio no cuenta con conexión a los servicios públicos.

“Desafortunadamente como nos encontramos en un barrio informal, no contamos con el agua suficiente para sofocar el incendio. Lo intentamos, pero muy escasamente podíamos coger una caneca de agua cada cinco minutos”, señaló Diego Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Maravillas de Dios.

El líder comunal aseguró que en la comunidad viven personas pujantes y la tragedia pudo ser mucho menor si el acueducto llegara hasta sus domicilios.

“Es muy doloroso, porque en este barrio, en circunstancias difíciles que vivimos, tratamos de seguir adelante; pero no pudimos con esto. Si hubiéramos tenido agua suficiente, la historia hubiera sido diferente”, aseguró Rodríguez al informativo Noticias Caracol.

El sargento Rubén González, del cuerpo de Bomberos de Bogotá, señaló que “en la búsqueda secundaria se encuentran tres cuerpos sin vida. Se hace el proceso de extinción del fuego y lo que sigue es la investigación para determinar la causa”.

La señora Cecilia Manrique y su hermana sobrevivieron porque no estaban en sus casas cuando estas se incendiaron; no obstante, el fuego acabó con todos sus enseres. “Estábamos donde mi hija, nos quedamos anoche; cuando ya nos llamaron a que viniéramos, que se había prendido la casa. Llegamos y ya no había nada que hacer”, dijo la damnificada.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) aseguró que en horas de la tarde enviaría ayuda humanitaria a las tres familias que perdieron todo lo que tenían por culpa de las llamas.

Murió niño de Bosa que pasó dos días en UCI por bala perdida en la cabeza

Este sábado 2 de julio, tras dos días de permanecer en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Kennedy con diagnóstico de muerte cerebral, se confirmó el fallecimiento de David Santiago, el niño de nueve años que fue hallado con una bala en la cabeza en el baño de su casa, ubicada en el barrio Villa Javier, de la localidad de Bosa.

Este caso conmocionó a Bogotá por las circunstancias confusas en las que habría sido herido el pequeño, que son difíciles de esclarecer. Los hechos ocurrieron, según el relato de los padres, cuando el menor de edad se quedó solo en la tienda durante algunos minutos, mientras el padre de familia salía para hacer unas diligencias.

Al llegar de nuevo a la vivienda, el señor encontró a su hijo de nuevo años en el baño con una herida en la cabeza. Al comienzo pensó que se había tratado de un golpe, pero los médicos confirmaron que el menor recibió un disparó en la cabeza.

