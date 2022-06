María Fernanda Cabal se fue en contra del padre Francisco de Roux: “Debería quitarse esa sotana mentirosa”

La senadora se fue en contra del padre Francisco De Roux.

Tras la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, el pasado 28 de junio, la senadora María Fernanda Cabal se refirió a las recientes declaraciones del padre Francisco de Roux en entrevista con La FM, en las que habló sobre el malestar que la senadora tiene ante su persona y su proceder.

“Creo que debe haber dolores muy hondos en ella y que sufrió su familia en medio de todo el conflicto, y es de allá que viene tanto dolor y rabia. María Fernanda siempre ha dicho que soy un guerrillero en el que no se puede confiar, pero a partir de estas diferencias se debe construir”, declaró el presidente de la Comisión de la Verdad.

Cabal afirmó que de Roux se ha empeñado en ocultar los hechos de violencia perpetrados por la guerrilla de las FARC en la historia de Colombia e indicó que el reclutamiento de niños por parte de este grupo guerrillero fue un acto que se cometió por mucho tiempo.

Para ella, el sacerdote es demasiado hábil para desligarse de sus responsabilidades y maquillar su labor diciendo que el país siente dolor por lo que ha vivido, y ella en particular. La senadora aseguró que ella no tiene ningún dolor porque no llegó a sufrir de cerca el secuestro o pérdida de un familiar.

“Más allá de la rabia está la gran sorpresa que siento con Francisco de Roux, primero por su investidura pues él tiene que ser honesto con sus principios, además, por de su afán de mostrar al paramilitarismo como el mayor depredador y ocultar 80 años de violencia guerrillera. ¿Por qué ese afán de ocultar a los muertos de la fuerza publica que finalmente han puesto la sangre para la libertad de nosotros?”.

Cabal calificó de mentiroso a de Roux y señaló que su versión sobre los casos de la finca de Bellacruz y el la finca Las Pavas no es fiel a lo que sucedió en realidad. “Sin ningún remordimiento mintió para construir un falso contexto y meter campesinos pobres a la cárcel”, dijo.

La senadora del Centro Democrático indicó que tiene mucho que conversar con el religioso, pero no por ello se dejará convencer. “ni voy dejar de ser su mayor contradictoria y debería quitarse esa sotana mentirosa con la que él cubre todas sus falacias”.

Entretanto, en el evento de presentación del informe final, de Roux aseguró que los “falsos positivos” fueron un “comportamiento corporativo persistente” y que lo ocurrido con las miles de víctimas fue una “monstruosidad”.

Bogotá, Colombia, 28 de junio, 2022. REUTERS/Luisa González

“Si hubieran sido 10 sería gravísimo, si hubieran sido 100 hubiera sería para exigir el cambio de un Ejército. Fueron miles y es una monstruosidad (...) Se trataba de un comportamiento corporativo persistente”, expresó de Roux al presentar el informe de esa comisión, creada por el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016.

Según un informe de EFE, el presidente de la Comisión afirmó que “soldados y comandantes han reconocido el crimen, pedido perdón” y por ello pidió protección para “estos hombres arrepentidos y veraces”.

“El daño causado por este crimen de Estado a la ética pública de la nación es inconmensurable y tiene un efecto devastador en los niños y jóvenes de Colombia”, aseveró.

Finalmente, de Roux dijo que el expresidente Juan Manuel Santos, quien fue ministro de Defensa entre 2006 y 2008, hizo una contribución a la verdad en la que centró su discurso en los “falsos positivos”, pidió “perdón a todas las familias y a Colombia, e invitó a las Fuerzas Militares a pedir perdón a la comunidad nacional e internacional”.

SEGUIR LEYENDO: