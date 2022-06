La cineasta colombiana Cristina Gallego fue invitada a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood

La directora de Pájaros de verano, junto a Ciro Guerra, fue invitada a formar parte de la Academia y será jurado en los Óscar - Foto: Mateo Contreras.

El pasado 28 de junio, a través de un comunicado de prensa, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer los 397 nombres de quienes haran parte de la organización en 2022. En ella se encuentran incluidos distintos actores, directores, productores, maquillistas, cinematógrafos, diseñadores de vestuario, y personas de otras profesiones y oficios del mundo del cine.

Según La Academia, las invitaciones se extienden a diferentes nombres de la industria que se han distinguido por sus contribuciones al mundo cinematográfico. Depende de ellos si forman parte o no. “La selección de miembros se basa en las calificaciones profesionales y sigue siendo una prioridad el compromiso continuo con la representación, la inclusión y la equidad”, señala el comunicado.

Cada integrante formará parte de la rama a la que fue invitado para obrar como jurado seleccionador en la próxima edición de los Premios Óscar. Esto se hace porque al seleccionar nominados se votan por gremios, es decir directores votan por directores, los músicos votan por la Mejor Canción y banda sonora y así sucesivamente, excepto en la categoría de Mejor Película en la que votan todos. Ya con los nominados se aplica un voto preferencial, después de organizar de 1 a 10 las películas en orden de preferencia, para elegir la ganadora.

Justamente en la categoría de Mejor Película una colombiana fue invitada para hacer parte del comité seleccionador. Se trata de Cristina Gallego, quien ha trabajado como directora junto a Ciro Guerra en El abrazo de la serpiente y Pájaros de Verano.

Dentro de sus trabajos, la colombiana se ha desempeñado en varios cargos. En 2005 fue asistente de producción de la película “Sumas y restas” de Víctor Gaviria, la cual fue ganadora del Premio India Catalina a Mejor Película. Como productora ha trabajado de la mano de su esposo Ciro Guerra en las películas “La sombra del caminante” (2004), que fue merecedora del Premio Especial del Jurado del FICCI (Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias), así como en “Los viajes del viento”, cuyo estreno mundial se dio en el 2009 y ganó los India Catalina a Mejor Director y Mejor Película en el FICCI. Tanto “La sombra del caminante” como “Los viajes del viento” fueron seleccionadas para representar a Colombia en los Premios de la Academia (los premios Oscar) para optar en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Gallego celebró en su cuenta de Instagram la invitación: “Se entregó el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Y recibí esta bella invitación (...) El cine también es parte de esa búsqueda de la verdad o las verdades que necesitamos”, dijo.

Entre los otros invitados que se destacan en esta lista que han llamado “La clase 2022″, en donde el 44 % son mujeres, el 37 % son personas pertenecientes a comunidades étnicas/raciales subrepresentadas y el 50 % corresponde a profesionales de otros países, se encuentran Ryusuke Hamaguchi, el guionista y director de Drive my car, fue invitado en las dos ramas: como guionista y director, deberá seleccionar una de las dos categorías al aceptar la membresía.

En la lista se incluyen 71 nominados al Óscar y los más recientes ganadores que no habian hecho parte de La Academia en los años anteriores: Billie Eilish y su hemano Finneas (ganaron el Óscar a Mejor Canción Original a Mejor canción original por No time to die), Ariana DeBose (ganadora como Mejor Actriz de Reparto por West side story) y Troy Kotsu (ganador a Mejor Actor de Reparto por Coda).

Otros reconocidos actores invitados son Caitríona Balfe, Jamie Dornan, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Anya Taylor-Joy, Yvett Merino y Erin Ramos.

