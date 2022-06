David Barguil reaccionó a diálogos del Partido Conservador con Petro: “No puede significar aprobarle todo”

David Barguil apoya independencia de conservadores frente a Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

Luego de que el presidente electo Gustavo Petro le dio la bienvenida al Partido Conservador al acuerdo nacional que ha convocado desde que ganó las elecciones, uno de los militantes más conocidos de esa colectividad rompió el silencio al respecto: el senador y exprecandidato presidencial David Barguil.

A través de un comunicado oficial, Barguil aceptó la independencia que varios de sus compañeros anunciaron que adoptarán al gobierno entrante. Sin embargo, dijo que su partido no podía dejar pasar propuestas que se alejen de las bases conservadoras que los caracterizan.

“Es bienvenida la invitación del nuevo gobierno de Gustavo Petro a construir un diálogo nacional para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental recogiendo el planteamiento de Álvaro Gómez Hurtado. Sin embargo, la participación de nuestro partido debe estar enmarcada en nuestros principios, conociendo en primer lugar la agenda de cambios que se le proponen al país, sin renunciar a nuestras líneas rojas y con diálogo institucional”, señaló el congresista, que no repetirá curul.

Además, reconoció que el país necesita “reformas” y que le parece bueno que las lidere Petro. Sin embargo, asegura que los sectores políticos no deben aprobar todo al Ejecutivo entrante sin antes revisarlo a fondo. ”El diálogo con el actual gobierno no puede significar aprobarle todo a ojos cerrados, especialmente cuando hay temas de fondo en los que no coincidimos y que pueden afectar las libertades, como lo expresamos en la pasada campaña electoral”, expresó Barguil.

Una vez más, el senador exhortó a sus compañeros para que no tengan que “cruzar las líneas rojas definidas en nuestro ideario; aferrarnos a nuestras convicciones con vehemencia democrática, cuando sea necesario”. Con ello, busca que los ideales de su partido se mantengan vivos y no se atente contra lo que planea el nuevo gobierno.

“La Independencia nos permitirá debatir constructivamente aquellas reformas que exige el país y que tenemos que acompañar con grandeza histórica”, reiteró.

Además, Barguil se refirió al pronunciamiento que envió días atrás el expresidente conservador Andrés Pastrana, quien se mostró renuente a que los conservadores dialoguen con el presidente electo. Sin embargo, el congresista dijo que era viable oír lo dicho por el exmandatario.

“Hoy más que nunca es necesario que el Partido Conservador sea un faro en la defensa de los valores democráticos. Nos corresponde recoger la voz del expresidente Andrés Pastrana y sus legítimas preocupaciones como ex mandatario de nuestra nación y líder natural de la colectividad”, señaló el exaspirante a la Presidencia y terminó con un reconocimiento al jefe del partido, Omar Yepes, que se apartará de la colectividad por las cercanías de sus subalternos con Petro.

“Expresamos nuestro reconocimiento al presidente del partido, Omar Yepes, quien con su liderazgo logró el mejor resultado de los últimos años en las elecciones a Senado y Cámara, ratificando que Colombia sigue siendo un país de conservadores decididos a defender nuestra patria”, concluyó Barguil.

Esto se conoce luego de que el pasado fin de semana Petro confirmó que el Partido Conservador respondió al llamado de integrar el ‘Gran Acuerdo Nacional’, una iniciativa que alzó como una de sus banderas durante la campaña presidencial, con la que busca congregar a los diferentes sectores del país para tomar decisiones frente a los “temas fundamentales”.

“Bienvenido el Partido Conservador al Gran Acuerdo Nacional. Se construirá historia si el Partido Conservador respalda las iniciativas legislativas del gobierno del cambio. El alma del Álvaro Gómez Hurtado de la Constitución del 91 revive en el Acuerdo sobre lo Fundamental”, resaltó el presidente electo.

El elegido mandatario compartió una carta enviada por la bancada del Partido Conservador en la que señalaba que la mayoría de los senadores y representantes a la Cámara que asumirán su curul en el periodo legislativo 2022 - 2026 apoyaron la decisión de hacer parte de los “consensos y acuerdos sobre lo fundamental”, propuestos por el presidente electo, con el propósito de dejar de lado la marcada polarización y las disputas sociales que impiden el desarrollo en Colombia.

