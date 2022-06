Juliana Calderón habló de lo dolorosa, y costosa, que fue su más reciente operación

Tomada de Instagram @julianacalderon12

Entre las influenciadoras colombianas, varias de ellas han hablado abiertamente de las múltiples cirugías plásticas que se han realizado, por ejemplo, Dani Duke, Epa Colombia y Yina Calderón. De hecho, esta última creadora de contenido tiene como objetivo convertirse en una barbie, por lo cual ha ido moldeando su cuerpo con diferentes procedimientos quirúrgicos.

Sin embargo, en la familia de Calderón, la también empresaria no ha sido la única en entrar al quirófano en varias oportunidades, también lo ha hecho su hermana menor, Juliana Calderón, quien por estos últimos días se realizó una millonaria operación que describió como la más dolorosa entre los otros procedimientos que ha tenido, que incluyen liposucciones, bichectomías y otros más.

De este modo, desde sus Historias en Instagram comentó sobre el tema: “... Me hice una manga gástrica ... tengo el estómago súper inflamado, tomé la decisión porque yo no soy juiciosa con fajas, con alimentación, no soy juiciosa con nada. Mi hermana me ha regalado miles de fajas y nunca me he puesto una, entonces tomé la decisión de operarme, una cirugía muy dura, para el que se la vaya a hacer es durísima”.

Posteriormente, Juliana Calderón reveló el precio que tuvo dicha operación, además de resaltar que no ha tomado ningún producto adelgazante, información falsa que algunos han dicho.

“... De todas las cirugías, lipos, bichectomías, senos, de todas las cirugías, se los puedo asegurar que esta ha sido al cirugía más dolorosa que he tenido en mi vida... Mucha gente se inventa cosas como que me adelgazó tal producto, eso no... yo sí quiero contarles la realidad, me hice una manga gástrica, me valió 18 millones de pesos... si me llego a adelgazar no fue proque me tomé yo no se qué”.

Un poco sobre la faceta empresarial y familiar de Juliana Calderón:

Vale resaltar que, más allá de que a Juliana Calderón se le conozca por ser la hermana de Yina, la joven también suena entre las redes sociales y los medios de comunicación por sus emprendimientos. De este modo, dentro del terreno empresarial está enfocada en productos para el cabello, principalmente en la venta de keratinas. Sin embargo, su empresa también ofrece tratamientos capilares, matizantes, entre otros.

En la actualidad Juliana va por sus 24 años de edad y también está preparándose para ser abogada. Además de Yina Calderón, sus otras hermanas son Leonela y Claudia, pero ella es la menor de todas. Por otro lado, las más mediáticas de la familia son precisamente ella y Yina, sin dejar por fuera a su madre Merly Ome que de vez en cuando también es noticia entre la prensa rosa, ya sea por sus ocurrencias o por defender a sus hijas de las críticas o polémicas con otros influenciadores.

Respecto del padre de las Calderón, este lleva por nombre Leonel Calderón.

