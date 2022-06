Acciones de Ecopetrol continúan su recuperación: subieron 11,22 %

Imagen de archivo de la entrada de la plataforma petrolera Castilla de Ecopetrol en Castilla La Nueva, Colombia, 26 de junio de 2018. REUTERS/Luisa González

Luego de una dura semana, en la que llegaron a acumular pérdidas del 22,5 % en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), las acciones de Ecopetrol empezaron la semana repuntando un 11,22 % al cierre de la jornada bursátil de este miércoles.

Según expertos consultados por el diario La República, este movimiento se debe a las declaraciones del presidente electo, Gustavo Petro, a la revista Cambio, en las que aseguró que su propuesta de transición energética es “una transición, digamos, gradual”. Además, según él, “se quiso mostrar que eso era para el 8 de agosto y así no será”. Petro aseguró que actualmente el país tiene 180 contratos de exploración vigentes y que se van a respetar. “Lo que yo he dicho es que no va a haber nuevos contratos de exploración”.

Asimismo, el expresidente recalcó su intención de hacer un manejo más racional de las reservas petroleras durante su Gobierno, ya que, según dijo, el cronograma dependerá de la cantidad de crudo que se exporte. De hecho, la desvalorización de la acción de Ecopetrol se atribuyó a la previsión de varios bancos centrales sobre una posible desaceleración económica e incluso una estanflación.

Por otro lado, según el portal DataiFX, la caída de la semana pasada del precio de las acciones de la compañía se explicó, en parte, por su periodo de dividendo.

Cabe recordar que Gustavo Petro llegó a la presidencia proponiendo una transición energética ante la crisis climática y con el fin de que Colombia deje de depender de la economía de exportación petrolera, teniendo en cuenta que las reservas están a punto de agotarse.

“Yo había planteado 3,6 gigas de generación de energía solar para reemplazar el uso de los medios ‘termos’. Yo lo que quiero hacer es acelerar el plan que ha adelantado el gobierno Duque. Entonces, si montamos a Ecopretrol no sobre el petróleo, sino sobre la energía, el golpe para la compañía puede ser al contrario”, declaró ante la revista Cambio.

Esto habría generado desconfianza en algunos inversionistas de la industria petrolera, lo que habría causado el desplome de las acciones de Ecopetrol durante la semana pasada. “La propuesta de acabar la exploración petrolera y el tema de prohibir el fracking generan ciertas incertidumbres y temores, por eso Ecopetrol alcanzó a caer hasta un 13 %”, declaró Ómar Suárez, gerente de la comisionista Casa de Bolsa, para AFP.

Asimismo, en la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) temen que si se avanza en el plan de frenar la exploración petrolera, en cinco años la producción caería en un 47 % en el caso del petróleo y 27 % en el caso del gas. Ello obligaría al país a importar gas desde el 2026 y petróleo desde el 2028, debido a que se generaría una pérdida de autosuficiencia energética.

“Más allá de parar la exploración, no han entregado detalles de cómo se hará. No hay nada más. Eso es lo que tiene al mercado en pánico. Es incierto si habrá un cambio abrupto o una transición ordenada”, declaró un representante de la industria petrolera que no quiso revelar su nombre a Semana.

Sin embargo, no solo Ecopetrol tuvo este comportamiento a la baja durante la semana pasada, sino también otras compañías del sector. Tales son los casos de la China Petroleum & Chemical Corp, que ha caído 13,17 %, Exxon Mobil (-5,05 %), BP (-6,79 %), Royal Dutch Shell (-7,94 %), Chevron (-15,41 %), Petrobras (-4,57 %) y Ecopetrol (-21,69 %), entre otros. A la par, el crudo de referencia Brent ha descendido 5,44 % y el WTI ha retrocedido 4,23 %. No obstante, Ecopetrol fue la compañía con la caída más estrepitosa.

