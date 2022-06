Juan Fernando Quintero recuerda a Pekerman: “Solo le dije lo que sentía”

Durante una entrevista con la Conmebol, el colombiano Juan Fernando Quintero reveló que fue lo que le dijo Pekerman tras asistir a Falcao ante Polonia en Rusia 2018. Tomado de @Libertadores

Sin duda, una de las grandes ausentes en Catar 2022 será la selección Colombia, que no pudo conseguir su tercera clasificación de manera consecutiva a la máxima cita orbital que se realizará entre noviembre y diciembre. La Tricolor, ya piensa en lo que será su próximo objetivo bajo la dirección del entrenador argentino Néstor Lorenzo, el encargado en llevar al combinado cafetero al mundial del 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Por estas fechas los colombianos se llenan de nostalgia, pues hace cuatro años el seleccionado cafetero estaba disputando la fase de grupos del mundial de Rusia 2018, en el que llegaron hasta los octavos de final al caer desde los doce pasos con Inglaterra en el Estadio Spartak de Moscú,

Precisamente, el pasado viernes 24 de junio se cumplieron cuatro años de uno de los goles más esperados por la afición colombiana: el tanto de Radamel Falcao García, que para Brasil 2014 se quedó por fuera de esa copa del mundo por una lesión y que llegaba Rusia con sed de revancha.

Cabe recordar que Colombia integró el Grupo H de ese mundial junto con Senegal, Japón y Polonia. En su primera salida cayó sorpresivamente 2-1 con los Nipones; sin embargo, en la segunda jornada fue una aplanadora al derrotar a los europeos con un contundente 3-0 siendo esa la mejor presentación del equipo conducido por Pekerman.

En aquel partido, Falcao marcó el segundo tanto del encuentro a los 20 de la parte complementaria, tras un pase magistral de Juan Fernando Quintero, que desató no solamente la euforia en las almas presentes en el Kazán Arena, sino la admiración del propio José Pékerman que quedó maravillado con la actuación del ‘10′ de River.

Durante una entrevista para la Conmebol, el volante colombiano dio detalles de esa situación y reveló que ante los polacos no iba a ser de la partida, por lo que es un recuerdo muy especial para él por como se dieron las cosas. “El profe, esa emoción, o lo que sentía me lo dijo en ese momento, recuerdo mucho que el día antes de ese juego yo no había entrenado, no iba a jugar. No es que yo haya sido rebelde, simplemente le dije cosas que yo sentía y que podía dar por el equipo y él sabe de lo que hablamos”.

“Al otro día me dice que voy a jugar y fue un partido, diría yo que el mejor de la historia de Colombia en un Mundial, contra Polonia. Ganamos 3-0, con claridad, con mucho protagonismo. Esas palabras las voy a guardar siempre en mi corazón, le agradezco. Él sabe que ha sido como un padre para mí desde los 19 años que me llevó a la Selección”.

Asimismo, el exjugador de Independiente de Medellín no ocultó su afecto por el entrenador gaucho, quien fue el que lo llevó por primera vez a vestir la camiseta de la selección Colombia. “Esas palabras siempre las voy a guardar en mi corazón. Le agradezco, él sabe que ha sido como un padre para mí desde los 19 años que me llevó a la selección”.

