Johan Carbonero finalmente fue oficializado como nuevo jugador de Racing Club de Argentina

El atacante Johan Carbonero fue presentado en las redes sociales de Racing Club como nuevo jugador. El ex Once Caldas, que juega como extremo, llegó proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde arribó en 2020 y con quien disputó 60 partidos y más de 4.000 minutos de juego. Su acuerdo con el equipo de Avellaneda será hasta 2026. El trato entre clubes se habría cerrado en 3.8 millones de dólares por el 75 % del pase del jugador, el 25 % restante seguirá perteneciendo al conjunto de Manizales.

Desde el inicio del mercado de fichajes se hablaba en los medios de comunicación del interés de ‘La Academia’ en el jugador de 22 años. Las negociaciones se entorpecieron un poco luego de que Gimnasia y Racing no lograran ponerse de acuerdo. Esto trascendió públicamente cuando el jugador fue visto realizándose los exámenes médicos y posteriormente declarando sobre su fichaje.

En ese momento, Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, aseguró que el jugador no tenía permiso para dichos exámenes y que seguramente sería algo personal, “ Mirá, no tiene permiso de parte nuestra para hacer la revisión médica. Si la está haciendo, será una cuestión particular. De parte nuestra no tiene permiso ”.

Sin embargo, desde el miércoles 22 de junio el jugador aparece en los registros de entrenamiento de Racing Club. Así lo dejó ver el informe publicado en la página del equipo, “Además de Gabriel Hauche (cumplió los trabajos con pelota sin mayores inconvenientes y al ritmo del grupo), Maximiliano Romero y Johan Carbonero -flamantes refuerzos- también trabajaron a la par. En tanto, Nery Domínguez y Carlos Alcaraz hicieron tareas en campo”.

Sobre su llegada al plantel de Avellaneda, Johan Carbonero aseguró estar al 100% y se puso a disposición de Fernando Gago para las fechas venideras de la Liga Argentina, “ Si el técnico quiere que juegue, estoy al 100 %, estoy bien físicamente. Ya estoy acá y voy a dar todo por Racing ”. El nacido en Santander de Quilichao podría debutar con la camiseta de Racing el próximo domingo 26 de junio ante Aldosivi en el estadio Presidente Perón, conocido como ‘El Cilindro’.

La probable alineación de la ‘Acade’ sería la siguiente: Gómez; Mura, Sigali, Insúa, Piovi; Miranda, Moreno, Vecchio; Chancalay, Copetti y Johan Carbonero. El gran ausente sería el otro colombiano del equipo, Edwin Cardona quien no ha terminado de acoplarse al equipo y fue uno de los jugadores más criticados durante el último partido en el que perdieron 3-1 justamente contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

Carbonero es el tercer refuerzo de Fernando Gago para la temporada, se suma a Emiliano Vecchio y Maximiliano Romero. El único reto en lo que queda del 2022 será la Liga Profesional luego de ser eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Melgar de Perú y de la Copa Argentina tras perder 2-1 ante Agropecuario equipo de segunda división.

