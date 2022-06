“En el fútbol no se puede uno confiar ni un segundo porque es muy cruel”: Alexis Henríquez

En la foto, Alexis Enrique.

El 26 de junio Atlético Nacional y Deportes Tolima definirán el primer campeón de 2022, cuando se vean las caras en el Manuel Murillo Toro de Ibagué desde las 7 p. m. con trasmisión de Win Sports +. Cabe recordar que la serie la va ganando el verde de Antioquia 3-1 luego de un trepidante partido entre semana en el Atanasio Girardot.

Mucho se ha hablado del juego de vuelta por la final en la ciudad musical, en el que nada está definido pese a la ventaja de dos goles de los pupilos de Hernán Darío Herrera que deberán saber administrar ante el Vinotinto y Oro, que en este caso es el que tiene la responsabilidad de igualar el global para obligar al menos a la definición desde los doce pasos.

Una voz autorizada para hablar de Atlético Nacional es el exdefensor Alexis Henríquez, quien junto a Franco Armani ostenta el récord como el jugador con mayor cantidad de títulos (13 en total) en la historia del Rey de Copas.

Actualmente, el ex Once Caldas se dedica a prepararse como técnico, ya que en un futuro próximo anhela asumir el reto de tomar las riendas de algún equipo de fútbol profesional colombiano. Su tiempo libre lo dedica a ver fútbol y compartir con su familia.

Le puede interesar: James Rodríguez jugaría en Botafogo de Brasil: Al Rayyan habría dado ‘luz verde’

En diálogo con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, Alexis Henríquez dio sus impresiones de lo que será el juego de la vuelta por la final entre Pijaos y paisas este domingo, que dará la primera estrella del semestre. En primer lugar, el samario hizo un llamado a los jugadores del Bicampeón de América para no confiarse:

“En el fútbol no se puede uno confiar ni un segundo porque es muy cruel, lo hace vivir a uno cosas que uno no espera. En la transmisión decían que nos pasó lo mismo que a nosotros en 2018, empezamos ganando y nos voltearon. Les digo a los muchachos que no se confíen, Tolima puede hacer un gol de entrada y complica”.

No obstante, el exjugador valoró el buen momento de Nacional, que viene de menos a más luego de una racha negativa de siete encuentros sin ganar, pero en los cuadrangulares finales, el equipo recompuso en camino. “Individualmente, están muy fuertes, tiene jugadores con muy buenas condiciones para marcar la diferencia y han golpeado en el momento justo. Llegan la primera vez al arco y concretan. Son muy competitivos, todos lo hacen y eso es fundamental”.

Asimismo, Charales, tuvo palabras de elogio para Yerson Candelo tras el golazo que le marcó al Deportes Tolima desde la mitad de la cancha que le ha dado la vuelta mundo y que seguramente está nominado al Premio Puskás.

“Impresionante, uno estando en el estadio no se imagina un gol de esa magnitud y en una final. Donde clavó la pelota, fue increíble. Candelo tiene una buena pegada y contra un arquero tan grande, fue impresionante”.

La última que Atlético Nacional se coronó campeón fue en el torneo apertura del 2017 cuando derrotó al Deportivo Cali. Esta final ante los dirigidos por Hernán Torres tiene un condimento muy especial, pues en 2018 el Tolima superó por penales al Verdolaga y dio la vuelta olímpica en el Atanasio Girardot.

SEGUIR LEYENDO: