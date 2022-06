Día del padre, conozca lo que más regalan los colombianos

Las salidas a restaurantes, dispositivos tecnológicos y hasta llantas entre lo más buscado para regalar esta fecha.

Poco a poco se están dejando las medias, calzoncillos, corbatas y billeteras como los regalos predilectos para la celebración del día del Padre. De acuerdo con las búsquedas en internet y solicitudes en diferentes aplicaciones de domicilios, este año los regalos son tecnológicos.

“Para el Día del Padre los empresarios esperan aumentar sus ventas en cerca de un 25 % frente a un fin de semana normal, lo cual dinamiza la economía de la ciudad. Sabemos que muchas personas aprovecharon el Día sin IVA para comprar el detalle a sus padres o esposos, pero esperamos que el fin de semana, especialmente el sábado, haya un gran movimiento en las cajas registradoras de los comerciantes”, declaró Juan Esteban Orrego, director de Fenalco.

Por ejemplo: en aplicaciones como Tiendeo y Rappi, lo más solicitado en esta semana, además de los “detalles tradicionales” (anteriormente descritos), las máquinas de afeitar eléctricas, relojes inteligentes, audífonos, parlantes y hasta las sillas masajeadores han repuntado en las búsquedas más del 100 %.

Se destaca que la búsqueda de llantas, aumentó 280 %, y cajas de herramientas el 108 %. Los licores, principalmente el whisky y la cerveza están siendo muy demandados.

Pero los productos materiales no son lo único que están de mostrando un cambio en la tendencia del día del padre. Fenalco publicó un listado de los “regalos favoritos”, en el que se destacan las invitaciones a comer en un restaurante tienen una demanda de al menos el 17 %. No obstante, el ‘almuercito en la casa’ no ha dejado de ser una opción importante.

La Federación Nacional de Comerciantes, gracias a una encuesta, estima que los colombianos tienen un presupuesto desde los $100.000 hasta los $200.000 pesos como “inversión” para el regalo de los papás. Según ellos, la cifra se mantiene respecto al año pasado. Pero, hay un importante nicho que decide gastar más de 300 mil para esta ocasión, el 7 %.

Dentro del listado publicado por Tiendeo llama la atención la intención de comprar dispositivos de cuidado médico, por ejemplo, tensiómetros. Fenalco, además, calcula que el 83 % de los colombianos celebrará este día; de este porcentaje, para el 58 % es muy importante, el 29 % es solo importante, el 10 % lo considera poco importante y el 3 % nada importante.

“Hay gran entusiasmo por parte de los hijos, los nietos y las familias en general en celebrar este día. Sorpresivamente el almuerzo en casa sigue siendo un regalo favorito, también la ropa y el calzado”, declaró Rafael España, en representación de Fenalco.

En la capital colombiana también habrá jornada de “Bogotá despierta”, con el fin de aprovechar al máximo la jornada, a esto se le suman conciertos, obras de teatro, entre muchos otros eventos en varios lugares de la ciudad, principalmente en las plazas distritales de mercado.

Esta medida fue muy bien vista por el sector comercial, que busca seguir con las buenas cifras al cierre del primer semestre del año. De hecho, desde la seccional de Fenalco en Bogotá le agradecen a la alcaldía por las estrategias que revitalizan a la economía nacional.

“En nombre de los comerciantes y de las familias colombianas agradecemos esta respuesta del Gobierno porque los colombianos pudieron centrar su atención en las elecciones presidenciales el día 19 y los comerciantes por su parte ajustar sus estrategias de promoción del Día del Padre”.

