Egan Bernal pide calma a quienes se preocupan por los ataques en su contra: “Después de todo lo que he vivido, no me perturban”

La última vez que el pedalista cundinamarqués Egan Bernal habló de ciclismo desde su cuenta de Twitter fue el 8 de junio. Desde entonces y hasta la fecha el deportista ganador de un Tour de Francia y de un Giro de Italia ha estado bastante activo en la red social opinando sobre política y sobre el futuro de Colombia tras la elección de Gustavo Petro Urrego como nuevo jefe de Estado.

Después de haber expresado abiertamente su apoyo al ingeniero civil, Rodolfo Hernández, en la segunda vuelta electoral para el período 2022 - 2026, Egan se resignó y aceptó el triunfo de Petro sobre Hernández desde las urnas. Nuevamente en Twitter escribió el 20 de junio que respeta a todos aquellos que lo eligieron y que no tiene rencor alguno con ellos independientemente del resultado.

Este 24 de junio se cumplieron cinco meses desde que el Joven Maravilla sufrió un grave accidente mientras entrenaba con su equipo Ineos Grenadiers en las vías de Gachancipá y colisionó a alta velocidad contra un autobús intermunicipal. Desde su recuperación y hasta la fecha, el ciclista ídolo de Zipaquirá aumentó su frecuencia de publicaciones en Twitter y despertó amores y odios por sus posturas relacionadas con política durante las elecciones del 13 de marzo, 29 de mayo y 19 de junio.

Sin embargo, en la mañana de este viernes Egan confesó que estuvo “prácticamente muerto” y que tras todas las críticas que ha recibido por expresar sus opiniones, no se siente afectado. Bernal le envió bendiciones a sus seguidores en Colombia luego de que lo criticaran por dejar de competir en las carreras europeas y se dedicara a trinar. Así fue su publicación:

A quienes están preocupadas por los “ataques” que he recibido, con amor les digo. Hace 5 meses prácticamente estaba muerto y hoy puedo pensar en volver a competir. Después de todo lo que he vivido y he pasado en toda mi vida, creo que no me perturban. Bendiciones a todos!!

Egan Bernal le pidió calma a quienes se preocupan por los ataques que ha recibido / (Twitter: @Eganbernal)

Egan habló de “ataques” en su contra, teniendo en cuenta que en la jornada del jueves 23 de junio un mural suyo en Zipaquirá fue vandalizado con sprays en los que le escribieron “Decepción. No nos representa”, y por eso no se dejó afectar por las críticas de sus contradictores mostrando como ejemplo la batalla a la que sobrevivió en enero en la que por poco no puede volver a caminar ni a montarse en bicicleta.

Aunque Bernal recibió el respaldo de varios internautas tras la publicación de su tweet y le enviaron su apoyo para conquistar la Vuelta a España 2022, el colombiano también fue objeto de críticas por otras personas que le recriminaron todo lo publicado en el último mes de la siguiente manera:

Mejor se dedica a eso y no a la política, no le sirve tirarle al pobre teniendo su posición de privilegiado. - @CarlosSanta28

Que sanes tu cuerpo y tu alma también de todo corazón - @vmre2812

Hace poco él pertenecía a los nadies... Y consiguió privilegios y se olvidó de eso! Triste... Ojalá sane el cuerpo y el corazón y siga cosechando triunfos personales como ciclista! - @Adriana90615147

Usted se dejó llevar por el odio Uribista, incluso creo que vendió su dignidad por dinero. Yo tenía una visión diferente de usted, pero en estas elecciones demostró que era una persona que no estaba con el pueblo sino con los mismos tiranos de siempre. Ojalá reflexione Egan. - @gusnegocios

Quién perturbó al país fue ud al mezclar su buen nombre ciclístico con preferencias políticas adversas a sus admiradores deportivos. Al influir abiertamente en política irrespetó el carácter sagrado que tiene para el pueblo la imagen de deportistas y artistas. Perdiste esta etapa - @RamiroRL

Menos mal, porque sus comentarios lastimosamente si llegan a mucha gente incauta que cree en ud; reitero lo admiro como deportista pero como persona si me deja mucho que desear hoy día. - @vivasmarcela

