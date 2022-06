‘MasterChef Celebrity’: giro inesperado, los chefs no eliminaron a ningún famoso

En el reto que, se suponía, era de eliminación, fue una prueba antes de la prueba de fuego donde un competidor se irá del programa FOTO: Canal RCN en vivo

Este jueves se llevaría a cabo un nuevo reto de eliminación en ‘MasterChef Celebrity’. Cristina Campuzano, Isabella Santiago, Carlos Báez y Estiwar G se vieron las caras en otra prueba que era definitiva para determinar quiénes podrían ser los semifinalistas de la competencia que, desde sus inicios, generó sorpresas, empezando por la temprana salida de Carolina Gómez y pasando por la inesperada despedida de Aida Morales, una de las participantes más fuertes de la actual temporada. Y nuevamente, en este desafío se produjo otro sobresalto que dejó confundido a más de uno, empezando por el mismo ‘influñencer’.

Previo al inicio del reto, le preguntaron a cada uno por el motivo de inspiración para preparar sus mejores platos en busca de no salir de la competencia, y mientras Isabella dijo que se basaba en sus sueños de infancia, el bogotano no dudó en afirmar, de manera emotiva, que el motor para hacer una buena preparación fue “el barrio, hoy me inspiro en la familia, en la hermandad que hay en la calle” y complementó diciendo delante de las cámaras que “la alta cocina se asemeja a la de la calle porque cumple una necesidad”. Carlos dijo que su motivación eran sus fans y la de Cristina, sus sobrinos.

Así las cosas, procedieron a conocer el reto que debían hacer: cada uno tenía que adivinar qué ingredientes había en unos compartimientos oscuros y todos tuvieron dificultades para acertar. Todos tuvieron 40 minutos de tiempo base para hacer sus platos y cada uno presentó sus dificultades. Pese a eso, todos jugaron a su conveniencia, empezando por Carlos que preparó una torta, preparación que lo ha salvado en múltiples retos definitivos.

La primera en pasar al atril fue Isabella, quien expuso ante los jurados un plato llamado ‘una tilapia salvaje’, conformada de un filete de este pescado con una salsa blanca de eneldo. En primero de los jueces en juzgarla fue Christopher Carpentier, quien la aplaudió no solo por el sabor, sino también por la presentación; empero, le cuestionó el punto de la proteína.

Jorge Rausch, por su parte, dijo que “esto es lo que nosotros buscamos en la competencia; esto es alta cocina. Además, todo rico, te arriesgaste a hacer cuadritos y todo este tipo de cosas que muchas veces acá en un reto de riesgo es que no quedan prolijas” y también la felicitó por la sazón. Nicolás de Zubiría tampoco escatimó elogios sobre la actriz venezolana.

Estiwar G fue el segundo sentenciado en avanzar al atril y presentó un plato bautizado como ‘Ustedes’, “porque hoy me di cuenta que desde este lado del atril es fácil poner en tela de juicio lo que ustedes dicen y es fácil pensar que ustedes son chefs empezaron arriba y no, ustedes empezaron desde abajo, como Estiwars’.

Rausch no se ahorró comentarios positivos: “Esto también es lo que buscamos en la competencia. Prolijo, en su estilo. Bien”, y de Zubiría le dijo que con platos así podría incluso ganar la competencia. Cristina expuso ‘Por mis sueños’, preparado con salmón y tomates cherry. Al igual que los otros competidores, los jurados también felicitaron aquella creación, y ni hablar del plato de Carlos, que presentó una torta llamada ‘La quebrada del Edén’.

Carpentier le dijo, “muy sexy el plato” y Rasuch complementó que, “lo tenía preparado para este momento”, haciendo referencia a que era uno de los mejores postres en el programa.

Finalmente, la decisión no fue fácil para los jurados, pero los fue llamando uno a uno para subir al balcón. Primero nombraron a Isabella, después a Carlos, quedando solamente en las cocinas Cristina y Estiwar G. Los jueces mencionaron el nombre de la actriz, motivo por el cual todos pensaron que el eliminado era el influenciador bogotano. Sin embargo, Jorge Rausch los sorprendió a todos diciendo que él tampoco se iba, argumentando que todos los platos estuvieron bien hechos.

Pese a esa salvación, el exigente jurado estuvo de acuerdo en que el próximo reto de eliminación sí dejaría como resultado a un famoso eliminado.

