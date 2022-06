El medallista olímpico Anthony Zambrano no participará en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 y criticó a los dirigentes

Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Men's 400m - Medal Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 6, 2021. Silver medallist Anthony Jose Zambrano of Colombia on the podium. REUTERS/Hannah Mckay

Uno de los deportistas a seguir en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 era el medallista olímpico Anthony Zambrano. Sin embargo, el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Felix Marrugo, le confirmó a El Tiempo que el atleta no estará presente en las justas deportivas que se realizan en la capital del Cesar.

Las razones por las que el corredor atlanticense no estará presente no quedan claras, pues mientras unos aseguran que se debe a una pubalgia de la que se recupera, el mismo atleta dejó entrever que la relación con un sector importante del atletismo colombiano no es muy sana. Zambrano estuvo presente en un evento de preámbulo del Mundial de Atletismo sub-20 que se llevará a cabo en la ciudad de Cali, allí criticó el apoyo que reciben los deportistas.

“Da tristeza acá ciertas personas.... Es lo económico. Nunca hay apoyo, nunca hay nada... A mi nadie me manipula, yo mando porque soy el que corro, uno es el que está en la pista, para ganarse una miseria” exclamó el deportista.

Al momento de ser preguntado sobre si participará en las competencias de atletismo de los Juegos Bolivarianos 2022, Zambrano aseguró que no tenía la obligación de participar, además confirmó que aunque padece la pubalgia ha competido con lesiones más severas “ No es obligación competir , porque me han hecho rosca en otras competencias, acá mismo, entonces por qué tengo que ir a eso”.

El Tiempo en uno de sus informes reveló las cifras que supuestamente le daría el Comité Olímpico Colombiano al velocista para su preparación y participación en eventos deportivos de cara a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024: siete millones de pesos mensuales por ser parte de los Atletas Excelencia, más otros 4,5 millones de pesos que aporta el Inder del Atlántico. Su entrenador gana 16 millones mensuales gracias a un convenio con el Ministerio del Deporte y se le cubren todos su gastos de preparación en el exterior (tiquetes y alojamientos, estipendios de arriendos).

Anthony Zambrano viene de participar en el Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca en donde logró el segundo lugar en la prueba de los 400 metros. El deportista nacido en la ciudad de Maicao tiene en su palmarés la medalla de oro en los 400 metros de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Allí también se colgó el oro en la prueba de 4x400 metros relevos.

Ese mismo año viajó a Doha para participar en el Mundial de Atletismo donde consiguió el segundo lugar en los 400 metros masculinos, superando la marca nacional, establecida por él, con un tiempo de 44.15 segundos. Uno de los momentos más importantes en su carrera fue la medalla de plata en esta misma prueba pero los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el colombiano volvió a batir el récord nacional esta vez con una marca de 44.08 segundos.

SEGUIR LEYENDO: