Hernán Torres se refirió a la derrota del Tolima frente a Nacional: “Esta es una final y uno en una final no se puede equivocar”

El entrenador del Deportes Tolima analizó la derrota ante Atlético Nacional en la final. Foto: Deportes Tolima - Twitter

Atlético Nacional se impuso sobre el Deportes Tolima en la primera final de la Liga BetPlay I-2022. El encuentro se disputó en el estadio Atanasio Girardot y contó con la presencia de 44.021 aficionados que apoyaron al equipo verdolaga que se fue abajo en el marcador con una anotación de Anderson Plata al minuto 22, sin embargo, Danovis Banguero anotó el empate parcial al 43′. En el segundo tiempo Yerson Candelo y Andrés Andrade anotaron los goles del triunfo para sellar un 3-1 definitivo.

Un resultado que terminó siendo un golpe bastante duro para el ‘Vinotinto y Oro’ que ahora deberá recuperar en su casa el terreno cedido en el marcador. La vuelta de la gran final de la primera división del fútbol colombiano se llevará a cabo el próximo domingo 26 de junio a las 7:00 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué y equipo contará con el apoyo masivo de sus hinchas ya que todas las entradas fueron vendidas en muy poco tiempo.

La última vez que estos dos clubes se enfrentaron en una final fue en el 2018. El juego de ida se llevó a cabo en el Manuel Murillo Toro de Ibagué y también terminó con un triunfo de Atlético Nacional que se impuso por la mínima diferencia con un tanto de Dayro Moreno. En la vuelta en el Atanasio Girardot, el ‘Vinotinto y Oro’ ganó 1-2 y la final se definió desde los penales y el Deportes Tolima se coronó campeón.

“Nos equivocamos y nos vamos derrotados esperando el partido de vuelta en Ibagué”

En la imagen, Alexánder Mejía y Felipe Aguilar persiguiendo a Andrés Ibargüen en el juego entre Atlético Nacional y Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot de Medellín / (Colprensa)

La victoria de Atlético Nacional por 3-1 desequilibra la balanza a favor del Verdolaga pero el entrenador Hernán Torres confía en que su equipo podrá darle vuelta al marcador en el próximo duelo que se disputará en el Manuel Murillo Toro. Tras haber disputado el juego en el Atanasio Girardot, el técnico del los ‘Pijaos’ habló en rueda de prensa para los medios de comunicación y analizó lo sucedido en el campo de juego.

“Esto es una final, si usted se equivoca le cobra el rival y más un rival como Nacional, no se puede equivocar. Nacional aprovechó los errores nuestros. Fue sencillamente eso, aprovechó las equivocaciones que tuvimos en los tres goles porque en los tres goles nos equivocamos. La gente está celebrando, hay que dejarlos celebrar están en su casa, ganaron, la serie va 2-0 pero están celebrando su trabajo y que sacaron adelante el partido. Cometimos errores garrafales, nos cobró por ventanilla, nos equivocamos, fallamos y nos vamos derrotados esperando el partido de vuelta en Ibagué”, aseguró Hernán Torres.

El técnico fue enfático en los errores que se cometieron y señaló que, “no creo que los jugadores que entraron hayan cambiado el rumbo del partido. Cometimos errores y Nacional es un rival grande, en su casa no se le puede permitir esa clase de errores. Sacaron un resultado de 3-1 que es importante para ellos”.

Sobre la situación física de Anderson Plata y de Daniel Cataño, el entrenador aseguró que, “los van a evaluar, esperamos que no sea nada grave, pero no les puedo clarificar qué tienen hasta que los médicos no les hagan una revisión exhaustiva”.

Uno de los grandes señalados fue el guardameta Alexander Domínguez, sin embargo el entrenador salió en su defensa y manifestó que, “todos somos seres humanos, así como de pronto se equivocó, nos ha salvado en partidos muy importantes, en la Copa Libertadores ha sido figura, ha sido importante, es un arquero mundialista, de pergaminos, tuvo una mala noche, es normal (...) Lastimosamente hoy no pudo estar en su noche como debía ser. Así como él se equivocó, sus compañeros se equivocaron. Yo soy el que tomo las decisiones y soy el primer culpable y después todo el grupo. Si él falló nosotros teníamos que haber respaldado empatando rápido y no lo hicimos”.

Por último envió un mensaje a los hinchas del equipo y resaltó que, “esto no se ha terminado, tenemos una diferencia de 2-0 pero faltan 90 minutos, que sigan teniendo fe, en su equipo en su grupo. Lo ha demostrado en todo lo que llevamos en los torneos, es un equipo que no se vence y que no se rinde. Lo vamos dar todo, vamos a dejar la vida, si toca dejarla, en la cancha. Confíen en su equipo, confíen en su grupo, en lo que tienen y lo que se ha construido”.

