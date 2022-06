Colaboradores de Argos, Nutresa y Sura piden a Daniel Quintero que se retracte de sus nuevas acusaciones contra el GEA

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Un grupo de colaboradores de las empresas Argos, Nutresa y Sura, que componen el Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, rechazaron las afirmaciones que dio el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, relacionadas, entre otras cosas, con que este conglomerado de empresas ‘’se convirtió en partido político y empezaron a nombrar gente y a poner alcaldes que se convertían en community manager de la alcaldía, porque ellos eran los que terminaban gobernando‘’.

Además, el mandatario también aseveró en SEMANA que “el GEA, que tanto criticó el gobierno corporativo de EPM, está haciendo todo lo que decía que no se podía hacer en EPM. Han mostrado mucho cómo se comportan. No eran los buenos administradores que decían ser. El manejo de EPM no era cuento. Un enroque malo y se deshace la toma de EPM y eso hace que le vaya mejor”.

A su vez, Quintero advirtió que “el GEA se comporta como grupo y hay que declararlo grupo. Lo contrario es contrario al mercado. En EPM cogían y decían que yo era el alcalde de Medellín, pero ellos administraban EPM y querían sacar al alcalde de la junta directiva. Y además por escrito, porque esa es su estrategia de irse tomando las empresas sin pagar por ellas”.

Oportunismo político

Ante esto, los colaboradores de Agos, Nutresa y Sura dijeron en una carta dirigida a la opinión pública que “las declaraciones claramente obedecen al oportunismo político de este mandatario, pero además a la narrativa de destrucción del GEA, que se ha venido orquestando en contra de más de 140.000 colaboradores a los que nos emplea este conjunto de empresas y a los millones de personas que hacen parte de sus cadenas de valor”.

De igual manera, en la misiva los colaboradores pidieron a Quintero que de tener pruebas y entendiendo que sus afirmaciones pretenden criminalizar el comportamiento ejemplar de estas empresas antioqueñas y de quienes todos los días entregan lo mejor fortaleciéndolas como un bastión de la sociedad, que cumpla con su deber constitucional de presentarlas y demostrar ese supuesto comportamiento reprochable con las respectivas denuncias penales, de lo contrario, es su obligación retractarse públicamente en los medios de comunicación y resarcir el daño que ha querido generar.

“Le pedimos la seriedad y dignidad que exige un cargo como el suyo, no más mentiras, no más odio, no más a su irresponsabilidad”, aseveran al señalar que estas son instituciones que sí tienen dignidad, que sí han logrado la articulación entre la academia, la sociedad y el Estado para solucionar problemas colectivos.

“Somos organizaciones con una historia de construcción referente en Colombia, que han sido capaces de generar valor económico para 18 millones de ahorradores colombianos y miles de accionistas que confían y respaldan una visión de largo plazo, que han puesto la cara y el respaldo en momentos críticos, así usted no lo reconozca; tal vez el ejemplo más reciente que evidencia una manera de operar basada en la construcción colectiva es el aporte de camas UCI que se hizo en el primer pico de la pandemia para que la Alcaldía pudiera cumplir con su deber”, agregaron.

Quintero anunció que habrá comunicación

Tras conocer las declaraciones de los colaboradores, Quintero se volvió pronunciar. Esta vez en Blu Radio anotó que va a llamarlos, pues no se han comunicado.

“La relación es muy tensa. Nos hemos dado muy duro de lado y lado, pero también hay que reconocer que es con los rivales con los que hay que sentarse (...) porque no se han comportado como empresarios sino como políticos”.

