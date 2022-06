CNE entrega credenciales a Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vicepresidenta de Colombia

Imagen de referencia. CNE entregó las credenciales de Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vicepresidenta de Colombia. REUTERS/Santiago Arcos

Este jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente a Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vicepresidenta de la República. Sobre las 5:00 de la tarde, la entidad y el registrador Alexander Vega le entregaron las credenciales con sus respectivos cargos a los líderes del Pacto Histórico.

Con las acreditaciones, Gustavo Petro y Francia Márquez podrán posesionarse el próximo 7 de agosto en la Casa de Nariño durante el periodo constitucional 2022-2026. En la resolución 3235 de 2022, expedida este jueves por el CNE, se declaró “la elección de presidente y vicepresidenta de la República de Colombia, período 2022-2026, y se ordena expedir las respectivas credenciales”.

En el evento, el registrador nacional informó que la fórmula del Pacto Histórico logró la victoria con 11′292.758 de votos. Asimismo, confirmaron que Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, obtuvieron 10′604.656 de sufragios.

La entrega de la credencial a Francia Márquez

La magistrada Doris Ruth Méndez Cubillo le entregó la credencial a la vicepresidenta electa y manifestó que para ella era un honor sabiendo que Márquez Mina es una mujer “afrodescendiente, luchadora, transformadora y defensora de la naturaleza y los derechos humanos”. Para la funcionaria del CNE, la lideresa social asumirá su mandato “para superar siglos de discriminación”.

Por su parte, Francia Márquez le agradeció a los colombianos por elegirlos: “Es un momento que para el pueblo negro es un acto de justicia racial y para las mujeres es un acto de justicia de género”. A su vez, mencionó a los jóvenes y los líderes sociales “que cayeron tristemente por este momento”, agregó.

“Quiero contribuir trabajando arduamente para que nunca una persona en este país diga que no se puede, que no es capaz. Sí se puede y somos capaces en avanzar a la reconciliación nacional. Invito a todos los colombianos y colombianos a usar el amor y la alegría porque merecemos vivir sabroso, merecemos”, indicó la vicepresidenta electa. Además, dedicó ese momento a sus familiares que ya no lo acompañan. “Gracias por haberme enseñado este camino de la dignidad y de la justicia”.

La entrega de la credencial a Gustavo Petro

El magistrado Luis Guillermo Pérez le entregó la credencial al presidente electo y reconoció que la llegada del líder de izquierda al poder es un “momento histórico”. Para el funcionario del CNE, “la alternancia de este poder político no solo asegura la democracia, sino también la paz pública y la credibilidad de las instituciones”. Por ello, hizo una invitación para aprender de la inmensa riqueza de una nación es su pluralismo político y la diversidad de sus ideas”.

En su discurso, Gustavo Petro le agradeció al 1′300.000 de jóvenes primivotantes que hicieron la diferencia en las urnas. “Ese millón de jóvenes cambió la historia de Colombia (...) Este Gobierno se debe a que haya aparecido esa primera juventud que no se quiso dejar arrebatar el país”, indicó el presidente electo.

También destacó que los tres millones de votos adicionales a la primera vuelta presidencial hicieron posible que no “se evaporara la posibilidad del cambio en Colombia —manifestó el líder del Pacto Histórico—. Ahora tenemos una enorme responsabilidad para que esa voluntad se vuelva una realidad”.

El próximo jefe de Estado volvió a comentar su intención de hacer un Gran Acuerdo Nacional. “Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y he invitado a Álvaro Uribe, a quien me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas del país”, explicó Petro. Sin embargo, su propósito va mucho más allá, “lo que queremos es que millones de colombianos se pongan en modo diálogo”, indicó.

Ese Acuerdo Nacional también se verá reflejado desde la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República. Después de que el senador Roy Barreras fuera elegido para posesionarse como el próximo presidente del Senado el 20 de julio, el congresista expuso su intención de lograr unas mayorías en el legislativo para lograr pasar los proyectos propuestos en campaña y que van en la línea del presidente electo.

Es importante recordar que después que Petro reciba las credenciales, se reunirá con el presidente Iván Duque sobre las 5:30 de la tarde en la que se dará la reunión de empalme de los dos gobiernos, donde se estipulará el proceso de transición de ambas administraciones.

