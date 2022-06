Así avanza el tercer día de la histórica audiencia de reconocimiento de los antiguos cabecillas de las Farc ante la JEP

Este jueves 23 de junio se cumple el tercer día de audiencia de reconocimiento de miembros del secretariado de las extintas Farc ante la JEP. FOTO: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Vía Twitter)

Pasadas las 10 de la mañana de este jueves comenzó el tercer y último día de la audiencia de reconocimiento de los antiguos miembros del secretariado de las extintas Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- en el marco del Caso 01 ‘Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos’ por la extinta guerrilla. En un hecho histórico, los exlíderes del grupo armado aceptaban, en frente de sus víctimas, los delitos cometidos durante el conflicto armado desde el pasado martes 21 de junio.

Ya habían presentado un escrito donde reconocieron los delitos cometidos cuando fueron líderes de las Farc; ahora, era el turno de mirar a las víctimas a los ojos y contarles la verdad, tal y como se había pactado en el acuerdo negociado en La Habana -Cuba-. Rodrigo Londoño, conocido en la insurgencia como Timochenko fue el primero en intervenir el pasado martes, diciendo que tanto él como sus excompañeros en el conflicto estaban reunidos en esa diligencia para “asumir nuestra responsabilidad frente a uno de los más abominables crímenes, yendo en contravía de los valores y principios que pregonaba nuestra lucha”.

También intervinieron Pastor Alape y Milton de Jesús Toncel -conocido como Joaquín Gómez- en respuesta a las peticiones hechas por Sigifredo López - el único de los 12 diputados del Valle secuestrados que salió con vida- y Gloria Narváez, hija de Juan Carlos Narváez -diputado secuestrado y asesinado-. Misma solicitud hicieron Julieta Lemaitre y Catalina Díaz, magistradas presentes en el primer día de audiencia.

“Para nosotros es una catarsis; es enfrentarnos a nuestro propio dolor”: Pastor Alape en el tercer día de audiencia

El exlíder de las Farc fue el primero de los comparecientes en intervenir durante este jueves, reconociendo de paso su responsabilidad; pero anterior a su declaración, fue publicado el testimonio de una víctima de secuestro que prefirió no hablar en público por la delicadeza de su testimonio en el cual denunció violencia sexual mientras estuvo en cautiverio.

“Allá me tuvieron (...) en ese espacio me violaron. Tuve violación sexual, unos señores me violaron allá, entonces yo lloraba y aún siento como ese temor, esa vaina, porque siempre me recuerdo esa violación, porque fueron tres hombres los que tuvieron la relación conmigo y me tuvieron amarrada de pies y manos con una cadena y un candado grande y grueso”, describió en una de las audiencias de observaciones de víctimas a los reconocimientos de comparecientes del secretariado de la antigua guerrilla.

Posteriormente, Alape describió cómo fue su paso por el grupo armado desde el momento de su incorporación, en 1979 al cuarto frente, cuando tenía 20 años. Después, reconoció “todas las humillaciones a las que sometimos a ciudadanos colombianos, a personas humildes de nuestro país y por las que nos levantamos y nos comprometimos a luchar”.

El siguiente en intervenir en la audiencia, que se realiza en la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá, reconociendo su responsabilidad durante el conflicto como coordinador del Bloque Magdalena Medio de las Farc y su rol como miembro del secretariado del Estado Mayor Central del grupo armado fue Rodrigo Londoño.

“Fueron hechos que se desarrollaron en función de una política establecida, pero que aquí, las versiones, la práctica y los resultados nos demuestran que jamás controlamos cómo se aplicaba esa política, si se enmarcaba dentro de los principios y criterios que teníamos establecidos y por eso vengo a asumir esa responsabilidad”, detalló Londoño, precisando también que erraron al hallar enemigos inexistentes y al ver peligros “donde no existían”.

“Ahora entendemos que las privaciones de la libertad relacionadas con el control en el territorio generaron daños en el buen nombre, la honra y el prestigio de las personas cautivas, pues a muchas se les señaló como pertenecientes de otros grupos armados” y en ese sentido, Londoño también dijo en la sala que durante las privaciones de la libertad configuraron rupturas del tejido social, daños a las familias de las víctimas y una zozobra al no tener contacto con los seres queridos de quienes fueron retenidos por años.

“Hoy es claro para nosotros que las condiciones de vida en medio de las selvas de nuestro país significaron sufrimientos relacionados con la falta de intimidad”, así como afectaciones a la forma física y mental de quienes estuvieron retenidos, aseguró el exlíder de la guerrilla que ahora es partido político.

Las exigencias de las víctimasp para que cuenten toda la verdad de los secuestros

Aura Saavedra y Memphis Karena Molano, hijas de Osser Saavedra y Jesús Antonio Molano, secuestrados en marzo de 2005 en el municipio La Uribe -Meta- y posteriormente desaparecidos, también estuvieron presentes en la audiencia escuchando a los comparecientes y entregando su versión de lo ocurrido tras el rapto de sus familiares.

Este jueves se lleva a cabo el tercer y último día de audiencia de reconocimiento de emxiembros del secretariado de las Farc-EP ante la JEP por el caso 001. FOTO: JEP

Ambas víctimas, con lágrimas en los ojos, pidieron a los exintegrantes de la antigua guerrilla entregar toda la verdad correspondiente al Caso 001: “¿Cuál es el grado de reconocimiento y conciencia de estas exFarc en relación con la interrupción de todas estas vidas y sueños que hoy representamos aquí? Eso está aún por descubrir y entender desde la lógica y el corazón de muchos que reclamamos verdad, justicia, reparación y no repetición”, expresó Saavedra.

Avanzando con la audiencia, Pablo Catatumbo reconoció el secuestro “como un instrumento de guerra” para obtener, a cambio, beneficios económicos a partir de la extorsión y ejercer control territorial sobre otros grupos ilegales y agentes del Estado. Dicho esto, lamentó que esa práctica condujo al recrudecimiento del conflicto interno y aceptó que las versiones entregadas por ellos podría no dejar plenamente satisfechas a las víctimas.

