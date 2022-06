Video: con elegante celebración, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron el sexo del bebé

En redes sociales, la pareja dejó ver la revelación de género de su segundo hijo. Hay humo azul en la casa Giraldo Cataño. Tomada de Instagram @luisafernandaw

El pasado 31 de mayo, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno confesaron a través de un video en sus redes sociales que estaban en la dulce espera de su segundo hijo, quien llegará a hacerle compañía a su primogénito, Máximo. En ese momento, la paisa señaló que no lo había hecho oficial hasta que no tuviera la certeza de que todo avanzaba bien, tal cual lo hizo con su primer bebé.

La pareja está muy emocionada por esta llegada de quien será el nuevo integrante de la familia Giraldo Cataño, sin embargo, en su más reciente ecografía no pudo conocer el sexo del bebé debido a que sería una sorpresa que estaba preparada para este 21 de junio. En ese momento, la única que recibió la información fue la hermana del cantante de música popular, encargada de hacer los preparativos para el gender reveal.

“Yo en esa ecografía se me estaban saliendo los ojos, pero no vi nada, solamente le vi la carita linda, que estaba bien y ya… he soñado todo. Yo veo que todos están team niña, pero yo me voy a ir por team niño porque uno nunca sabe. Y Pipe team niña”, concluyó la empresaria.

El esperado día llegó y Pipe Bueno junto a Luisa Fernanda W en compañía de Máximo se reunieron en una exclusiva y elegante ceremonia en la que solamente hicieron presencia algunos familiares de la pareja para que la revelación de género de su bebé no pasara desapercibida por los más allegados a los padres. El evento tuvo lugar en las instalaciones de Rancho MX, propiedad de los artistas.

Las primeras imágenes que se vieron en las redes sociales dan muestra de la suntuosa decoración que eligieron para marcar este momento, pues los colores elegidos fueron el marrón, el beige y el blanco, desde los atuendos de los asistentes hasta el de los ansiosos padres.

Luisa Fernanda optó por una falda en seda blanca cuyo largo daba más debajo de la rodilla que complementó con un blazer over size en color blanco. Por su parte, Pipe Bueno lució un pantalón blanco, acompañado de una camisa del mismo tono y un blazer en tonalidad marfil que en su solapa llevó una cinta negra a modo de pespunte.

Para ponerle un toque de dramatismo, la pareja creyó que la torta sería la manera en la que descubrirían el sexo del bebé, sin embargo, esta tenía los colores rosado y azul en su interior, por lo que algunos se llevaron una sorpresa al asumir que se trataba de una niña y un niño.

Posteriormente, salieron a uno de los espacios ubicados para la revelación en los exteriores del restaurante, allí, dando la espalda a la fuente que se ubica en el sitio, por fin hubo humo azul, lo que quiere decir que nuevamente serán padres de un hermoso niño.

“Pipe Bueno da puros machitos. Yo sabía. Hay tres hombres en mi vida y sigo siendo la reina”, expresó la ‘influenciadora’ con evidente emoción. “Honestamente, estoy muy feliz y muy agradecida. Hoy tuve otra ecografía y todo está muy bien”, concluyó.

Cabe mencionar que la pareja había afirmado que tal cual lo hicieron Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, elegirían un nombre ‘unisex’, empero no dieron mayores detalles, pues quieren darle la sorpresa a sus seguidores más adelante.

Aquí puede ver el contenido completo de la revelación de género del hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno:

A través de sus redes sociales la pareja compartió el emotivo momento que vivieron al conocer el sexo de su segundo hijo

