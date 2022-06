Video: Maleja Restrepo destacó la capacidad de Guadalupe para manejar la moto de Tatán Mejía

Tatán Mejía y Maleja Restrepo compartieron las imágenes de su hija Guadalupe manejando una de las motos del deportista. Tomada de redes sociales.

Las redes sociales se han convertido en la plataforma en la cual las celebridades comparten todo tipo de contenido, este es el caso de Maleja Restrepo, quien aprovechó su más reciente aparición para dejar evidencia de la capacidad que tiene su hija Guadalupe para maniobrar una de las grandes motocicletas de competencia que tiene Tatán Mejía.

Con orgullo, la presentadora compartió las imágenes en las que, además, envió un contundente mensaje respecto a las habilidades que tienen los niños y las niñas, y a diario superan las habilidades que adquirieron los padres conforme avanzaban los años.

“A mí me da mucha alegría ver cuando los hijos a uno lo superan en muchas cosas y son mejores que uno en muchas cosas, por ejemplo, Guadalupe no sacó la motricidad de la mamá, no, en realidad no, no creo que yo tenga mala motricidad, yo creo que de chiquita nunca me incentivaron o yo nunca me incentivé a aprender otro tipo de deportes, a aprender a manejar moto, a aprender a hacer gimnasia, entonces yo creo que no tuve el impulso”, puntualizó la creadora de contenido.

Las palabras de la también modelo no pararon ahí, pues también afirmó que cada persona nace con unas habilidades diferentes, por lo que resaltan en cada uno de los campos en los que se desempeña. Esto, dejando claro que siente una admiración total por sus hijas, quienes poco a poco han ido superando a la presentadora y al participante de ‘MasterChef Celebrity’.

Y agregó: “a veces tampoco, uno nace con condiciones diferentes y pues que dicha que ellas nos superen en tantas cosas”.

Aquí puede ver el contenido completo con el mensaje que compartió Maleja Restrepo sobre las habilidades de sus hijas:

La presentadora se sintió orgullosa al ver que su primogénita adquiere con el pasar de los días nuevas habilidades

Tatán Mejía compartió las imágenes de su hija Macarena montando una de sus grandes motocicletas. Tomada de Instagram @tatanmejia

Por su parte, Tatán Mejía también compartió las imágenes de Guadalupe conduciendo su moto y agregó el texto: “a los que todavía le dicen a sus hijos ‘no llore que parece una niña’, les presento a la niña”.

Rápidamente, las publicaciones de la pareja se viralizaron y sus seguidores no tardaron en reaccionar con comentarios elogiando la capacidad que tiene la menor al conducir una moto de gran tamaño y también, destacaron la motivación que tienen los padres con sus hijas para que adquieran otras habilidades motrices.

Entre los cometarios que dejaron los internautas en la cuenta oficial de Instagram de Tatán Mejía destacan el de Maleja, quien escribió “que nadie te quite lo aprendido, vamos equipo”; asimismo, Manuela González, quien compitió junto al motocrossista en ‘MasterChef Celebrity señaló “¡sobrada!”.

Otros de los comentarios mencionan: “poder femenino, adelante”; “lo máximo, por más papás así, sin machismo”, “son papás que dan ejemplo, hoy en día muchos deciden cohibir a sus hijos de las cosas por miedo, por temor e incluso, machismo”; “que nota, esa Guadalupe es una tesa”; “que gran papá eres, Guadalupe es la mejor”, “la admiración que siente Guadalupe por su papá es increíble”, entre otros.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Guadalupe es exaltada por sus padres, pues en días pasados la pequeña ya habría mostrado interés en perfeccionar sus conocimientos con respecto al deporte que practica su papá. Con respecto a Macarena, también dejaron ver la capacidad que tiene a tan corta edad para manejar la bicicleta.

