Cuál es la diferencia entre la TRM, el dólar en casas de cambio, el Next Day y el dólar Spot y su relación con la elección de Gustavo Petro

La Tasa Representativa del Mercado ha tenido comportamientos cambiantes desde las elecciones del pasado domingo 19 de junio, cuando Gustavo Petro fue elegido como presidente de Colombia. FOTO: Archivo

Durante este martes se generó polémica por cuenta del precio del dólar en Colombia luego de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Gustavo Petro. En redes sociales, por ejemplo, hay un fuerte debate sobre la Tasa Representativa del Mercado que abrió la semana al alza, ubicándose en 3.905 pesos con cinco centavos. Para la tarde de este 21 de junio, cerró en $ 3.910, cinco pesos más con respecto al valor de las primeras horas del día.

Al respecto, hay quienes han afirmado que el dólar no ha tenido un repunte alto, en tanto que la divisa cerró con un promedio de 4,026 pesos, es decir, $ 126 más que la TRM. Dichos conceptos, que pueden parecer confusos, han generado desde álgidas discusiones hasta desinformación en redes sociales, pues mientras varios erran al identificar los tipos de dólar, otros le apuntan a proyecciones muy altas en los próximos días. Por ello, es importante tener en cuenta las diferencias entre cada uno de estos indicadores a los cuales se suman el dólar Spot y el Next Day.

De acuerdo con Nicolás Garzón, docente de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, hay diferencias entre un indicador y otro. Con respecto al Spot, “es una operación que se realiza al contado, lo cual significa en el mercado de divisas -que es el de la oferta y demanda de dólares-, que es el precio al cual una moneda, por ejemplo el peso, se intercambia en términos de otra, como el dólar con la obligación de que las partes involucradas en esa operación de compra y venta, cumplan con el acuerdo con dos días de respuesta”, explicó en diálogo con Infobae Colombia.

En ese sentido, David Ortiz, Magíster en Economía y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, precisó que el precio puede variar entre las 8:00 a. m. -hora en que abre la tarifa- y la 1:00 p. m. - cuando cierra-.

“Al finalizar la jornada, según el precio en que haya quedado el dólar spot, es que se tiene la Tasa Representativa del Mercado. Entonces, si yo voy a mandar un dinero a Estados Unidos o cualquier otro país a través de un banco, esta entidad toma la TRM como una base para hacer esa transacción”.

En ese sentido, el académico apunta que la referencia Spot es la más importante en la Bolsa de Valores de Colombia “porque las grandes operaciones en dólares se hacen siguiendo ese Spot, entonces a ese mercado convergen los oferentes -es decir, quienes exportan bienes y necesitan convertir esos dólares a pesos- y los demandantes -un importador que tiene pesos y, por tanto, necesita dólares-”.

Con respecto a la TRM, esta maneja el precio oficial del dólar y el indicador al que, por esa misma razón, se le hace constante seguimiento. Bajo el concepto de Garzón, este se calcula “con base en las operaciones de oferta y demanda de divisas entre todos los intermediarios financieros que están participando en el mercado colombiano”.

En ese sentido, aclaró que el Banco de la República no define el indicador; al contrario, se encarga de definir la metodología con el que se define. La entidad que define la Tasa Representativa para el siguiente día es la Superintendencia Financiera y se basa, en gran medida, en el comportamiento del dólar Spot.

Por otra parte, las casas de cambio son “un negocio arbitrario” según el docente; y aunque estas transacciones manejan una regulación, compran dólares a un precio y los venden a otro más alto. Estos sitios, en ocasiones, manejan los precios al cambio de acuerdo con el indicador Spot.

Según Ortiz, el precio del dólar Next Day fue el que se difundió durante el lunes festivo porque ese día no había mercado Spot, de manera que la tarifa fue usada por varios analistas como un estimado de lo que iría a pasar con el dólar al día siguiente. En ese sentido aclaró que, “el precio del dólar no es lo que un par de personas paguen por el dólar en el mercado Next Day”.

¿Qué influencia tuvo la jornada electoral del domingo y la elección de Gustavo Petro como presidente en el alza del dólar?

De acuerdo con el experto de la Universidad Externado, el hecho de que haya ganado el candidato de izquierda no era una sorpresa dentro de los cálculos electorales, y en ese sentido “uno no espera que el dólar suba exageradamente o que haya una gran devaluación del peso colombiano pues la elección de Petro era una posibilidad muy real” y advirtió que el comportamiento de la moneda estadounidense va a estar ligado a temas de coyuntura tanto nacional como internacional, así como también a pronunciamientos hechos por el presidente electo con respecto al desarrollo de su política económica.

También, apuntó que “en el discurso del domingo se dieron mensajes muy generales, conciliadores y con algunos elementos que ya se sabían, como el repensar la política energética y el sector de hidrocarburos en Colombia” y dijo que una de las grandes expectativas que rodean a los sectores económicos se basa en el nombramiento que haga Petro como ministro o ministra de Hacienda y lo que se pretenda hacer, de manera concreta, alrededor de propuestas clave como la suspensión de los contratos de extracción petrolera y el manejo de los tratados de libre comercio con otros países.

“Si estos mensajes son muy disruptivos, podremos ver que el dólar spot suba de precio y que haya un comportamiento particular en el precio de algunas acciones, por ejemplo Ecopetrol y de otras empresas relacionadas con el sector de hidrocarburos”, sostuvo Ortiz.

Por su parte, Garzón afirma que los cambios en las tarifas son una respuesta “a un cambio en las condiciones del panorama político y, de alguna manera, económico del país. Los mercados tienden a ser muy sensibles ante esos cambios”, y de paso, mencionó las estimaciones hechas por algunos analistas sobre los altos precios que tendría el dólar durante el periodo 2022-2026.

“Todavía es muy aventurado decir que vamos a tener el dólar a 7.000, 8.000 o de 10.000 porque en realidad el precio de esta moneda es uno de los más complejos de predecir y depende de una cantidad de variables muy complejas y de circunstancias internacionales” dijo a este medio el académico de la Universidad de La Sabana.

