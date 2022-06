Así se están alineando los partidos políticos frente al futuro gobierno de Gustavo Petro

Así podría conformarse el congreso en el gobierno de Gustavo Petro

Se acabó la incertidumbre electoral, pero comienzan las suposiciones de cómo se conformará el Estado colombiano a partir del 7 de agosto, cuando Gustavo Petro asuma como el presidente número 42 de la República de Colombia. Se barajan nombres para ministerios, comisiones, hasta embajadas. Claro está, el congreso no se queda atrás, desde ya se disputan la presidencia del Senado y la Cámara de Representantes, es por eso que los movimientos políticos también comienzan a decidir si harán parte del gobierno o serán de la bancada de oposición.

En el senado hay 108 escaños, de los cuales 20 son del Pacto Histórico, movimiento que lideró Gustavo Petro y que es el partido oficial del gobierno, el Partido Conservador Colombiano tiene 15, el Partido Liberal obtuvo 14, la Coalición Centro Esperanza y la Alianza Verde lograron 13, el Centro Democrático también con 13, Cambio Radical 11, la U consiguió 10, Comunes (de las extintas FARC) 5 y la Coalición del Movimiento MIRA y Colombia Justa Libres 4.

A estos se suman 2 de la circunscripción indígena y uno más que está en vilo, se trata del asiento que puede tomar Rodolfo Hernández por llegar a la segunda vuelta presidencial, pero, que aún no ha confirmado si lo aceptará o no.

Por el lado de la Cámara de Representantes la lista es un poco más extensa, 187 escaños, en resumen, el Partido Liberal tiene la mayoría, 32, el Pacto Histórico lo secunda, 27, los conservadores son terceros con 25, Centro Democrático y Cambio Radical con 16 y así sigue la disposición.

Esto es importante, porque muchas de las propuestas de Gustavo Petro tendrán que tener el visto bueno del congreso, por eso, muchos movimientos empiezan a “jugarse sus fichas”, como el Partido Liberal que están en proceso de declararse como movimiento de gobierno, dependerá si el presidente de esta colectividad, César Gaviria, acepta.

Hasta el momento, el Pacto Histórico ya tomó su posición como movimiento de gobierno y el Centro Democrático de oposición, de resto, ninguno ha declarado su postura, pero, ya hay algunos a los que se les puede ver su intención. Pero, por ley, tienen como plazo máximo hasta el 7 de septiembre para declarar su figura.

¿Quiénes estarán como partidos de gobierno?

Además del Pacto Histórico y la voluntad de los senadores del Partido Liberal, se espera que la Alianza Verde se adhiera al gobierno de Gustavo Petro, hay varios indicios, Antonio Navarro terminó apoyando la aspiración del electo presidente, siendo este una de las cabezas visibles de esta coalición. También, Antanas Mockus, sin duda el representante más importante, acompañó a Petro durante el evento cuando se conoció la victoria.

De esa manera ya estarían 3 colectividades, a las que se sumarían, de manera no oficial, el movimiento Comunes, las circunscripciones indígenas y esto es por la parte del Senado. Hasta aquí, en esa corporación, sumando los escaños, el gobierno tendría 54 puestos, la mitad exacta, no le alcanzaría para ser mayoría, ni tampoco para quedar en oposición. (Polarización absoluta).

Por parte de la Cámara de Representantes la situación si estaría en contra, pues sumando los puestos de los partidos que lo apoyarían en el senado, el nuevo gobierno alcanzaría unos 80 escaños, ni la mitad, que son 93, por lo que allí si estaría en oposición mayoritaria. Los números pueden cambiar si se logra convencer a distintas coaliciones regionales y movimientos como los de las circunscripciones de paz y demás comunidades negras y raizales.

Incluso, el escaño de Marelen Castillo, excandidata vicepresidencial de Rodolfo Hernández, quién ya aceptó su cupo y manifestó su voluntad de acompañar al gobierno Petro. De hecho, la Liga de Gobernantes Anticorrupción hay otros 3 representantes.

¿Quiénes estarían en oposición?

Aquí hay un movimiento ya declarado y es el Centro Democrático, algunos de sus exponentes como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y la misma Paloma Valencia, al momento de conocer los resultados del pasado domingo, 19 de junio, declararon su oposición de forma inmediata.

Aquí empiezan las especulaciones porque: Cambio Radical, el Partido Conservdor, MIRA con Colombia Justa Libre y la U, muy posiblemente se declaren en oposición. Si se pasan estos movimientos con el número de escaños al senado sumarían 53, el cupo que hace falta es el de Rodolfo Hernández, por lo que no les alcanzaría para conformar el gobierno de oposición.

Por la Cámara de Representantes la cosa es muy similar, solamente los mencionados suman casi 80 escaños y pues a estos les tocaría entrar en disputa por los representantes de circunscripciones y demás movimientos, que tal vez no son de tanto renombre. Solo así, podrían lograr la mayoría.

Independientes

Es la otra alternativa que tienes los partidos, no favorecen ni están en contra del gobierno, allí se encuentran en este momento la mayoría de movimientos, ¿Qué va a depender? las alianzas, invitaciones, acuerdos y hasta el discurso que empiece a adoptar el oficialismo y obviamente el nuevo gobierno nacional.

No obstante, el congreso no es lo único con lo que Petro tendría contrapeso, la figura de la Corte Constitucional siempre ha servido como “catalizador” del poder presidencial, no se dice que los magistrados del máximo tribunal no lo apoyen, pero casi siempre se mantienen en una posición neutral, e inclusive contraria.

A estos se suman las “ias”: Procuraduría, Contraloría, Defensoría y hasta la Fiscalía; recordemos que los líderes de estas entidades están postulados por el actual gobierno de Iván Duque, y en el papel seguirán en sus cargos al momento de que Petro asuma el poder.

Por último, uno de los temas más polémicos, las Fuerzas Armadas y militares, a los que en campaña Gustavo Petro señaló en repetidas ocasiones, además de proponer reformas a estas entidades, lo que ha generado directos contradictores, como el comandante del Ejército, el mayor general Eduardo Zapateiro.

